打造優質特色非營利幼兒園　公共化幼兒園2年再增百班

新北市公共化幼兒園增設百班提早達標， 市長侯友宜今（29）日至新莊區新樂非營利幼兒園出席本市「11 1年度非營利幼兒園聯合開幕」活動，為本市108至111年增設 183班，不僅提早達百班目標， 且公共化幼兒園總收托數居全國之冠，表達感謝。 市長另宣布為持續擴大本市公共化幼兒園總量，2023年至2024年 將「再增百班」，以符應更多家長收托需求。

市長侯友宜表示，新北市施政以「安居樂業」為藍圖， 致力提供市民「平價、優質、普及」的幼教環境，未來將持續針對幼兒園數需求高之區域， 增設非營利幼兒園、 活化學校餘裕教室空間或爭取民間公益捐贈空間， 逐年增設公共化幼兒園，2023年至2024年將再增100班， 公共化幼兒園比例朝4成邁進，以達到幼兒就學在地化， 普及化之目標。

這次聯合開幕共有6間非營利幼兒園， 透過融入地利環境及社區資源，各園均能發展出優質特色課程。 如新樂非營利幼兒園是該市首座公有場地活化的非營利幼兒園， 配合新莊體育場發展體能護照課程； 菁湖非營利幼兒園是首座機關改建的非營利幼兒園， 透過園內小農場，帶孩子體驗生命教育及食農教育； 新店及人非營利幼兒園是首座私校申請轉型的非營利幼兒園， 校園坐擁萬坪森林，不僅綠意盎然且生態豐富。

而重視人文藝術的碧城非營利幼兒園，透過音樂律動， 啟發孩子視、聽、觸覺等五感經驗； 育平非營利幼兒園實踐以人為本、社區共融的理念，透過社區踏查， 培養孩子與環境互動的能力；佳林非營利幼兒園探索在地文化， 豐富幼兒生活經驗，並引導幼兒從遊戲中學習勇於挑戰自我。 每園均具優質特色，亦提供家長更多元適性的教育選擇。

承辦新樂非營利幼兒園之法人執行長葛惠表示， 致力為孩子打造有趣、有愛、有夢的生命態度， 是基金會經營非營利幼兒園最重要的核心價值， 很榮幸能克盡社會責任，一起為台灣生命教育扎根攜手努力。

教育局長張明文表示， 為呼應雙薪家庭的托育需求並減輕家長育兒負擔， 新北市將結合公部門資源與私部門共同協力， 持續積極設立公共化幼兒園，讓幼兒就學在地化，普及化， 以經營友善、平價、近便且優質的托育環境， 也期盼更多優質公益法人加入辦理非營利幼兒園的行列。