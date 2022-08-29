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打造優質特色非營利幼兒園　公共化幼兒園2年再增百班

By 台灣英文新聞
2022/08/29 17:36
照片由新北市政府教育局提供

照片由新北市政府教育局提供

新北市公共化幼兒園增設百班提早達標，市長侯友宜今（29）日至新莊區新樂非營利幼兒園出席本市「111年度非營利幼兒園聯合開幕」活動，為本市108至111年增設183班，不僅提早達百班目標，且公共化幼兒園總收托數居全國之冠，表達感謝。市長另宣布為持續擴大本市公共化幼兒園總量，2023年至2024年將「再增百班」，以符應更多家長收托需求。

市長侯友宜表示，新北市施政以「安居樂業」為藍圖，致力提供市民「平價、優質、普及」的幼教環境，未來將持續針對幼兒園數需求高之區域，增設非營利幼兒園、活化學校餘裕教室空間或爭取民間公益捐贈空間，逐年增設公共化幼兒園，2023年至2024年將再增100班，公共化幼兒園比例朝4成邁進，以達到幼兒就學在地化，普及化之目標。

這次聯合開幕共有6間非營利幼兒園，透過融入地利環境及社區資源，各園均能發展出優質特色課程。如新樂非營利幼兒園是該市首座公有場地活化的非營利幼兒園，配合新莊體育場發展體能護照課程；菁湖非營利幼兒園是首座機關改建的非營利幼兒園，透過園內小農場，帶孩子體驗生命教育及食農教育；新店及人非營利幼兒園是首座私校申請轉型的非營利幼兒園，校園坐擁萬坪森林，不僅綠意盎然且生態豐富。

而重視人文藝術的碧城非營利幼兒園，透過音樂律動，啟發孩子視、聽、觸覺等五感經驗；育平非營利幼兒園實踐以人為本、社區共融的理念，透過社區踏查，培養孩子與環境互動的能力；佳林非營利幼兒園探索在地文化，豐富幼兒生活經驗，並引導幼兒從遊戲中學習勇於挑戰自我。每園均具優質特色，亦提供家長更多元適性的教育選擇。

承辦新樂非營利幼兒園之法人執行長葛惠表示，致力為孩子打造有趣、有愛、有夢的生命態度，是基金會經營非營利幼兒園最重要的核心價值，很榮幸能克盡社會責任，一起為台灣生命教育扎根攜手努力。

教育局長張明文表示，為呼應雙薪家庭的托育需求並減輕家長育兒負擔，新北市將結合公部門資源與私部門共同協力，持續積極設立公共化幼兒園，讓幼兒就學在地化，普及化，以經營友善、平價、近便且優質的托育環境，也期盼更多優質公益法人加入辦理非營利幼兒園的行列。

更新時間 : 2022-08-29 17:52 GMT+08:00

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