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BLACKPINK身穿四大名牌禮服出場 於MTV音樂錄影帶大獎抱走兩獎項！

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2022/08/29 17:41
BLACKPINK今（29）日出席MTV音樂錄影帶大獎，由左至右為Lisa，Jisoo，Jennie及Rose（圖／美聯社）

BLACKPINK今（29）日出席MTV音樂錄影帶大獎，由左至右為Lisa，Jisoo，Jennie及Rose（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）南韓女子團體BLACKPINK在19日時發表了新單曲Pink Venom，上架7天內就突破了兩億次觀看次數，在今（29）日的MTV音樂錄影帶大獎（VMAs）中不僅以表演嘉賓身分表演Pink Venom，更抱回了兩個獎項。

BLACKPINK這次的服裝也受到不少關注，四位團員們各自為四大精品品牌的知名代言人，Lisa、Jisoo、Jennie及Rose在這場典禮中各自穿著Celine、Dior、Chanel及YSL的黑色禮服出席。

BLACKPINK身穿四大名牌禮服出場 於MTV音樂錄影帶大獎抱走兩獎項！
BLACKPINK今（29）日出席MTV音樂錄影帶大獎表演新歌Pink Venom（圖／美聯社）

而這次BLCKPINK以線上虛擬演唱會The Virtual獲得了「最佳元宇宙表演」獎，該獎為今年所新增的獎項，近年因疫情關係許多實體演唱會被取消，於是有許多藝人開始以虛擬角色舉辦了線上虛擬演唱會，BTS的虛擬演唱會Minecraft也入圍此獎項。

泰籍團員Lisa更是以「Lalisa」一曲獨自抱走了「Best K-POP」獎項，成為VMA首次以solo女歌手獲得此獎項的歌手，公布得獎名單時可見其他團員們在台下也都為Lisa感到非常興奮。

BLACKPINK身穿四大名牌禮服出場 於MTV音樂錄影帶大獎抱走兩獎項！
BLACKPINK成員Lisa獲得「Best K-POP」獎項（圖／美聯社）

另外，男團BTS防彈少年團連續四年獲得了「年度最佳組合」獎，Seventeen則是獲得了「年度最佳PUSH演出」獎，不過這次卻因故無法出席頒獎。

完整得獎名單請參考：MTV 音樂錄影帶大獎揭曉！Nicki Minaj勇奪兩獎　抖臀、鋼管演出氣勢驚人無冷場
MTV
VMA
音樂錄影帶大獎
BLACKPINK

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更新時間 : 2022-08-29 17:52 GMT+08:00

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