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臺灣證券交易所：上週外資在集中市場賣超370.22億元

賣超台新金8.12萬張最多，另買超長榮航6.63萬張最多

By 台灣英文新聞
2022/08/29 17:29

根據台灣證券交易所統計，上週（2022/8/22~2022/8/26）外資在集中市場總買進金額為2,406.99億元，總賣出金額為2,777.21億元，賣超為370.22億元，另統計自2022年年初至8月26日止，外資總買進金額為11兆9,680.04億元，總賣出金額為13兆57.92億元，累計賣超為10,377.88億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為19兆3,654.20億元新台幣，占全體上市股票市值的40.77%，較8月19日的19兆6,313.76億元新台幣，減少2,659.56億元。

就個股比較部分：　

本週外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為：

第一名：長榮航：買進150,794千股，賣出84,454千股，買超66,340千股。

第二名：聯邦銀：買進24,367千股，賣出6,940千股，買超17,427千股。

第三名：虹堡：買進29,243千股，賣出16,412千股，買超12,831千股。

本週外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司為：

第一名：台新金：買進51,171千股，賣出132,412千股，賣超81,241千股。

第二名：中信金：買進71,653千股，賣出134,240千股，賣超62,587千股。

第三名：聯電：買進75,450千股，賣出124,666千股，賣超49,216千股。

更新時間 : 2022-08-29 17:52 GMT+08:00

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