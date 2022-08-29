S2O台灣潑水音樂祭遭酸「台版Fyre」　欲贊助品牌收手原因曝光

（台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導）S2O 台灣潑水音樂祭尋找品牌贊助，設攤最低金額為50萬，本報採訪到原欲合作的廠商及其收手原因。

S2O 台灣潑水音樂祭已於28日落幕，今年大出包在演出前臨時通知包含CL及R3hab等超過10組國外藝人不會演出，至今(29)日尚未傳出會退票，有網友形容是台灣版《國王豪華音樂節》，即便如此還是吸引五萬人參加，打破往年紀錄。

本報採訪出席的民眾，對於活動好玩程度皆有不同看法，但針對主辦單位斯邦奈 (Spunite)事後危機處理感到失望，而記者也進一步詢問到原先考慮合作的贊助品牌之後收手的原因。現場直擊！S2O台灣潑水音樂祭爭議不斷 參加人數破紀錄民眾看法不一

張姓品牌公關告訴本報，主要是卡在預算問題， S2O會提供攤位，品牌須自己布置，收入也都算品牌，「五月時主辦單位主動尋求贊助，但考量當時疫情嚴重，我們有點擔心八月的狀況，因此做出比較保守的評估，加上費用至少要新台幣50萬，對我們來說比較難。」

該名公關指出，之後雖然也有討論到使用產品交換方式，不過對方還是希望可以交換到50萬或以上的產品，他認為，「S2O想找蠻多品牌去極大化他的效益，但對於品牌端來說，包含官網、社群、背板LOGO露出都要和他牌一起分，所以效果也不大，除非要到120萬以上，才能有多一些曝光。」

有鑑於近日發生的事件，明年是否會考慮贊助？張姓公關分享他的觀察，今年有蠻大一部分真的很熱愛DJ跟音樂的沒去了，但現場還是這麼多人，這些人可能是免費買一送一的（補償方案去的），這跟品牌本來想觸及的客群不一樣，以公司保守的立場（明年）不會合作，除非明年辦很好或名聲變很好，那再下一次可以考慮。

「我是蠻慶幸（今年）沒合作的」，該名公關直言，活動最後搞成這樣，然後政府也跳出來打臉說是他們太晚提交申請，畢竟如果明年名聲沒變好就合作，自己會擔心被說是冷飯熱炒，或被酸說跟詐騙公司合作之類，對公司很難交代，因為站在品牌立場是扣分。