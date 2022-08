MTV 音樂錄影帶大獎揭曉！Nicki Minaj勇奪兩獎　抖臀、鋼管演出氣勢驚人無冷場

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導)2022 年 MTV 音樂錄影帶大獎(MTV Video Music Award,簡稱VMA) 在台灣時間今(29)日新澤西州的保誠中心舉行,Nicki Minaj一舉拿下「音樂錄影帶先鋒獎」和「最佳嘻哈MV」 。

Nicki Minaj近期以新曲〈Super Freaky Girl〉拿下告示牌冠軍寶座,更寫下「 本世紀第一位饒舌女歌手空降冠軍」的紀錄, 今天再獲兩大獎,在台上感謝曾經賦予她機會的前輩阿姆(Eminem)、 瑪麗亞凱莉(Mariah Carey)等,更提到心理健康的重要性,

Nicki Minaj說,「 我希望Whitney Houston和Michael Jackson在這裡, 希望大家知道他們代表什麼和經歷過什麼,並重視心理健康議題, 即便是那些看似擁有完美生活的人。」

毫無冷場!Nicki Minaj帶來10分鐘的演出,代表作包含〈Beez in the Trap〉、〈Moment 4 Life〉、〈Chun-Li〉、〈Anaconda〉、〈 Super Bass〉等,更大秀抖臀舞與鋼管舞。

Taylor Swift為歌曲〈All Too Well (10 Minute Version) (Taylor’s Version)〉自編自導的微電影,邀請《移動迷宮》(The Maze Runner)的Dylan O'Brien和《怪奇物語》(Stranger Things)Sadie Sink領銜演出,在本屆抱回3項大獎。

Taylor Swift拿下最大獎「 年度最佳音樂錄影帶 」表示,「這是VMA史上第一次『年度最佳音樂錄影帶』入圍的四位導演是女性!」更驚喜宣布全新專輯《Midnights》 將在10月21日發行。



兩大饒舌天王Eminem和史奴比狗狗Snoop Dogg結合元宇宙演出新曲〈From the D 2 the LBC〉,兩人先是坐在沙發上聊天,史奴比狗狗抽著巨大版的煙, 講著講著兩人陷入昏睡,畫面就進入阿姆的元宇宙夢境中, 兩人更以NFT「無聊猿」(Bored Ape Yacht Club)分身出演,高科技的虛實結合演出讓人目不轉睛。

2022 MTV音樂錄影帶大獎 完整得獎名單

年度最佳音樂錄影帶

Taylor Swift〈All Too Well (10 Minute Version) (Taylor’s Version)〉



音樂錄影帶先鋒獎

Nicki Minaj



全球偶像

Red Hot Chili Peppers



年度藝人

Bad Bunny



年度歌曲

Billie Eilish〈Happier Than Ever〉



最佳新人

Dove Cameron



年度最佳PUSH演出

Seventeen〈Rock With You〉



最佳合作MV

Lil Nas X, Jack Hallow〈Industry Baby〉



最佳流行MV

Harry Styles〈As It Was〉



最佳嘻哈MV

Nicki Minaj ft. Lil Baby〈Do We Have a Problem?〉



最佳節奏藍調MV

The Weeknd〈Out of Time〉



最佳K-POP MV

Lisa〈Lalisa〉



最佳拉丁MV

Anitta〈Envolver〉



最佳搖滾MV

Red Hot Chili Peppers〈Black Summer〉



最佳另類MV

Måneskin〈I Wanna Be Your Slave〉



最具正能量MV

Lizzo〈About Damn Time〉



最佳元宇宙演出

BLACKPINK The Virtual



最佳長篇音樂錄影帶

Taylor Swift〈All Too Well (10 Minute Version) (Taylor’s Version)〉



年度團體

BTS



最佳夏日歌曲

Jack Harlow〈First Class〉



年度專輯

Harry Styles 《Harry’s House》



最佳導演

Taylor Swift〈All Too Well (10 Minute Version) (Taylor’s Version)〉



最佳藝術執導

Lil Nas X, Jack Hallow〈Industry Baby〉



最佳編舞

Doja Cat〈Woman〉



最佳攝影

Harry Styles〈As It Was〉



最佳剪輯

Rosalía〈Saoka〉



最佳視覺特效

Lil Nas X, Jack Hallow〈Industry Baby〉