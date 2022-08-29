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以陰性證明不符規定為由 越南航空公司疑訛詐南韓旅客

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2022/08/29 14:25
越南機場示意圖（圖／美聯社）

越南機場示意圖（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）越南自今年放寬入境規定後，造訪越南最多的觀光客來自南韓，第二三名分別為美國及柬埔寨，南韓旅客對越南旅遊如此捧場，卻不斷傳出在機場遭當地地勤為難甚至敲詐的案例。

南韓防疫政策規定，要入境南韓前需繳交出發日24小時內的抗原陰性證明，但越南當地航空公司人員卻利用這點敲詐韓國人。根據韓聯社報導，一名舉報者表示，越南當地時間23日晚上11點，包含李某在內共三名南韓旅客欲搭乘越南的廉價航空—越捷航空（Vietjet Air）回國，但卻在繳交陰性證明時遭到退回，地勤向旅客表示，該陰性證明在仁川機場無法通行，請他們更改航班，旅客向地勤抗議表示，自己是在河內市區內的大醫院接受檢查並拿到的陰性證明，但地勤卻不接受。

李某一行人接著依照地勤的指示到了航空公司的辦公室，並遇到了一名仲介表示，只要付他們支付一位100萬元越南盾的檢查費，再加上計程車費等費用，共400萬越南盾（約$5,200台幣），就可以幫助他們如期搭上飛機。但當初李某在河內市內醫院的檢查費只不過為一人35萬越南盾（約$455台幣），而且該醫院的檢查證明也被大韓航空接受，但李某一行人因別無他法，只好跟著仲介上計程車，到別的檢疫所接受檢查。

越捷航空說明，因陰性證明書上寫有「Panbio」（快篩品牌）等「不熟悉」的文字，故當時有詢問過仁川機場，但仁川機場回覆該證明無法被接受。然而，仁川機場予以駁斥，稱當時已回覆越捷航空，若該檢查為醫生在場的情況下，該證明就為有效，請他們與乘客確認，但航空公司卻回覆無法與乘客確認。

李某認為，若是真的證明文件有問題，航空公司不是直接提供別的檢驗所，而是請他們到辦公室，且一到辦公室就立刻有仲介接洽，讓人不得不懷疑航空公司和仲介有勾結。

在同天，有對韓國情侶的陰性證明亦遭到退件，理由為證明文件為非英文或韓語，7月時另外也有一名A某的家人，因相同理由被退件，他們也以一位170萬越南盾（約$2200台幣）的費用到醫院接受採檢後，才終於回到韓國。
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