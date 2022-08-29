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松鼠竄北捷 鑽褲咬傷女後膝 飼者遭罰1500元

台北市捷運警察隊向本報證實，已依照大眾捷運法第50條第1項第8款規定「未經許可攜帶動物進入站區或車輛內，處新台幣一千五百元罰鍰」，向飼主開罰。

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By 張雅鈞, 台灣英文新聞－記者
2022/08/29 12:24
寵物松鼠（紅圈處）逃竄忠孝新生候車月台，引起大亂，並鑽進女乘客褲子，咬傷其右膝後處。（圖／翻攝自台北市捷運警察隊提供之影像）

寵物松鼠（紅圈處）逃竄忠孝新生候車月台，引起大亂，並鑽進女乘客褲子，咬傷其右膝後處。（圖／翻攝自台北市捷運警察隊提供之影像）

（台灣英文新聞／張雅鈞 台北報導）飛來橫禍！台北捷運首傳松鼠逃竄咬人事件。一名女乘客8月16日於板南線忠孝新生站月台候車時，竟有一隻逃脫寵物松鼠鑽進褲子並咬傷其右膝後處，飼主遭開罰1500元新台幣，台北市捷運警察隊呼籲乘客妥善看管寵物，以免觸法。

台北市捷運警察隊指出，第三分隊警員陳信君、榮联慶當日巡邏，獲報忠孝新生站有旅客需要協助，2人到場了解並調閱相關監視器影像後，發現有一隻松鼠突然出現在候車月台上，並四處逃竄，當時候車人潮眾多，不少民眾受到驚嚇，隊伍大亂。松鼠隨後竄向一名頭戴漁夫帽的女乘客，鑽入其褲中咬傷右腳後膝處，旅客趕緊向站務人員求助，此時正巧飼主折返趕緊上前抓獲松鼠，被咬乘客則先行進入列車車廂離去。

松鼠竄北捷 鑽褲咬傷女後膝 飼者遭罰1500元

寵物松鼠（紅圈處）逃竄忠孝新生候車月台，引起大亂，並鑽進一名頭戴漁夫帽的女乘客褲子中，咬傷其右膝後處。（圖／翻攝自台北市捷運警察隊提供之影像）

松鼠竄北捷 鑽褲咬傷女後膝 飼者遭罰1500元

目擊民眾敘述事發當下情景（圖／翻攝自台北市捷運警察隊提供之影像）

經查，該松鼠的飼主自忠孝新生站搭乘捷運，因人潮擁擠，寵物箱遭到擠壓變形以致松鼠趁機脫逃。飼主於列車行駛後才驚覺鼠去籠空，趕緊下車折返逮松鼠，發現自家寵物傷人後愧疚不已，承諾將賠償醫藥費與損失。

松鼠竄北捷 鑽褲咬傷女後膝 飼者遭罰1500元

松鼠飼主（紅圈處）提著寵物箱上捷運。（圖／翻攝自台北市捷運警察隊提供之影像）

台北市捷運警察隊向本報證實，已依照大眾捷運法第50條第1項第8款規定「未經許可攜帶動物進入站區或車輛內，處新台幣一千五百元罰鍰」，向飼主開罰。

台北市捷運警察隊也呼籲廣大乘客，乘坐大眾運輸工具屬於公共空間，飼主帶寵物上車，須遵照台北捷運系統旅客須知，如攜帶寵物進入站區或車廂內，務必確認裝載器具是否完固，若寵物不慎逃逸，造成乘客受傷，可能涉嫌違反社會秩序維護法第70條「驅使或縱容動物嚇人者，處三日以下拘留或新台幣一萬二千元以下罰鍰」、刑法第284條過失傷害罪及負擔民事損害賠償責任。
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