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現場直擊！S2O台灣潑水音樂祭爭議不斷　參加人數破紀錄民眾看法不一

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By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2022/08/29 12:40
S2O Taiwan潑水音樂祭

S2O Taiwan潑水音樂祭 (來源 台灣英文新聞)

（台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導）S2O Taiwan潑水音樂祭雖有多位國際大咖DJ臨時喊卡，但兩日活動破歷年紀錄吸引五萬人參加，更有噱頭十足的「女體盛」百萬壽司，活動一路從開幕前到結束都引發熱議。

綜合媒體報導，S2O於27日及28日大佳河濱公園舉行，主辦單位斯邦奈（Spunite）卻在26日突然宣布重量級演出DJ不來了，包含CL、R3HAB等12組，令粉絲相當失望，更為了責任歸屬槓上文化部，之後又因不退票的補償方案引起討論。

「買一送一」的方案奏效？主辦方和文化部各執一詞，也有不滿補償方案的民眾欲打官司退票，但這些似乎都沒有影響到想Party的民眾心情，活動首日下午就開始出現入場排隊人龍，兩日一共有五萬人參加打破歷年紀錄，可見免費攜伴入場的策略是成功的。

現場直擊！S2O台灣潑水音樂祭爭議不斷　參加人數破紀錄民眾看法不一
活動首日傍晚約6時排隊人潮。（圖/台灣英文新聞）

特別的是，世界百大DJ第34名的西班牙DJ Danny Avila成為今年上台的國外大咖DJ，他在東京結束演出後就來台灣完成3+4隔離，於首日壓軸登場帶來多首經典，甚至連兩天代打登台共3小時。

JKF女郎助陣！現場有超過 40 多位的 JKF 女郎及 Queens 舞團，還在主舞台當起「噴水女郎」，並推出要價百萬的「女體盛」，S2O Taiwan IG限動分享比基尼辣妹躺在桌上，客人夾取她身上放著的壽司，據稱這是S2O酒單上最貴的餐點，且不只一位民眾點套餐，但被PTT網友質疑「不專業」、「女體盛哪有在穿衣服的」等。

現場直擊！S2O台灣潑水音樂祭爭議不斷　參加人數破紀錄民眾看法不一
JKF女郎。（圖/台灣英文新聞）

現場直擊！S2O台灣潑水音樂祭爭議不斷　參加人數破紀錄民眾看法不一
「女體盛」。（圖擷取自IG）

本報記者採訪到出席27日活動的24歲周先生，偶爾會聽電子音樂，本來期待看CL，雖然她沒有來，但抱持著體驗的心情參加。針對主辦單位臨時更改演出名單及後續補償，周先生直言，「我被詐騙了！我們還會去也是因為單純體驗，不是為了誰而去。主辦知道這次自己完蛋了，所以也不管了，什麼滅火、什麼公關他也懶得弄了。」

35歲從事成衣行銷的張先生抱持著另一種看法，身為電音迷的大趴常客，今年更是兩天都有參加，透過網路廣告得知活動訊息，本來期待28日的DJ R3hab跟Kshmr，但第二天有Danny Avila放兩個小時也好玩。

關於演出臨時喊卡？張先生說主辦單位不負責，當初就是以為8月底疫情會解封，才敢大肆廣告，後來疫情沒想像中樂觀，想透過立委協調，趕鴨子上架，很不可取。

至於危機處理? 張先生認為，後續做的補償措施算是蠻有誠意的，花一張票能多帶一位，還能選日期去，他不會想再要求做其他補償，但主辦方需要好好給樂迷一個道歉，不要想一再推託。

斯邦奈負責人蔡家偉曾提及今年活動恐成絕響，但出了這麼多問題後，是否有影響民眾明年的參與意願？周先生表示，如果換主辦單位會願意再給一次機會。張先生則坦承，會參加！畢竟除了DJ沒來以外，其他的包含舞台設計、燈光、氣氛等（效果）都有帶出來。

人力銀行官網顯示，斯邦奈有限公司於2002年成立，曾舉辦過較知名的電音活動為 Ultra Taiwan及Road to Ultra: Taiwan，服務項目包含公關媒體活動、派對顧問、舞台燈光音響等。

現場直擊！S2O台灣潑水音樂祭爭議不斷　參加人數破紀錄民眾看法不一
Danny Avila成為今年上台的國外大咖DJ。（圖/台灣英文新聞）

現場直擊！S2O台灣潑水音樂祭爭議不斷　參加人數破紀錄民眾看法不一
（圖/台灣英文新聞）
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