肩負培育台灣東岸高等教育人才！東華大學尋覓創校時期　106名捐贈校地善心人士

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）國立東華大學為感念創校時期，捐贈校地的善心人士的義舉，並邀約其參與28週年校慶活動，因相關文件散佚不全，近日發布訊息，尋覓106名地主，並將其姓名鐫刻於紀念牆上。

國立東華大學於1994年成立，迄今已近28年，被譽為花東縱谷裡的學術殿堂，從無到有，篳路藍縷，一磚一瓦的把學校從甘蔗田與芒草花叢裡建設起來，除為台灣培育高等教育人才外，更肩負發展台灣東岸之責。

東華大學壽豐校區座落在花東縱谷平原上的壽豐鄉，面積達251公頃，歷經創校牟宗燦校長擘劃經營及歷任校長賡續努力，得有現今之基業。

東華大學表示，回憶籌備時期，於1991年上半年間，校址所在地的地主慷慨捐贈或同意土地被徵收，善行義舉及對該校之照拂與支持，東華教職員生不敢一日或忘。

為感懷地主恩澤，東華大學將邀請地主參加今（2022）年11月中旬舉辦的28週年校慶慶祝活動。然因創校初期，文件或有散佚不全，已難尋覓當年百餘名地主的聯絡資訊。該校企盼捐贈地主或其家屬代表能主動與東華聯絡，以利後續規劃安排。

同時，東華大學還說，將於校史室裝置「春風雨露」紀念牆，鐫刻106名地主姓名，以及臺灣糖業公司、國軍退除役官兵輔導委員會等二單位名稱於其上，供來者追憶感懷。

滄海桑田，篳路藍縷，1995年與2011年鳥瞰東華 。(照片由東華大學提供)