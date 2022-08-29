Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 環境生態

肩負培育台灣東岸高等教育人才！東華大學尋覓創校時期　106名捐贈校地善心人士

東華大學表示，回憶籌備時期，於1991年上半年間，校址所在地的地主慷慨捐贈或同意土地被徵收，善行義舉及對該校之照拂與支持，東華教職員生不敢一日或忘。

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2022/08/29 11:53
照片由國立東華大學提供

照片由國立東華大學提供

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）國立東華大學為感念創校時期，捐贈校地的善心人士的義舉，並邀約其參與28週年校慶活動，因相關文件散佚不全，近日發布訊息，尋覓106名地主，並將其姓名鐫刻於紀念牆上。

國立東華大學於1994年成立，迄今已近28年，被譽為花東縱谷裡的學術殿堂，從無到有，篳路藍縷，一磚一瓦的把學校從甘蔗田與芒草花叢裡建設起來，除為台灣培育高等教育人才外，更肩負發展台灣東岸之責。

東華大學壽豐校區座落在花東縱谷平原上的壽豐鄉，面積達251公頃，歷經創校牟宗燦校長擘劃經營及歷任校長賡續努力，得有現今之基業。

東華大學表示，回憶籌備時期，於1991年上半年間，校址所在地的地主慷慨捐贈或同意土地被徵收，善行義舉及對該校之照拂與支持，東華教職員生不敢一日或忘。

為感懷地主恩澤，東華大學將邀請地主參加今（2022）年11月中旬舉辦的28週年校慶慶祝活動。然因創校初期，文件或有散佚不全，已難尋覓當年百餘名地主的聯絡資訊。該校企盼捐贈地主或其家屬代表能主動與東華聯絡，以利後續規劃安排。

同時，東華大學還說，將於校史室裝置「春風雨露」紀念牆，鐫刻106名地主姓名，以及臺灣糖業公司、國軍退除役官兵輔導委員會等二單位名稱於其上，供來者追憶感懷。

肩負培育台灣東岸高等教育人才！東華大學尋覓創校時期　106名捐贈校地善心人士

滄海桑田，篳路藍縷，1995年與2011年鳥瞰東華 。(照片由東華大學提供)
東華大學
花東縱谷
學術殿堂
高等教育人才
紀念牆

相關新聞

安捷航空在台灣推「高空跳傘」 逾1萬人搶80個免費體驗名額
安捷航空在台灣推「高空跳傘」 逾1萬人搶80個免費體驗名額
2022/07/05 16:41
海洋委員會與東華大學攜手合作 共創台灣海洋事務合作
海洋委員會與東華大學攜手合作 共創台灣海洋事務合作
2022/05/26 11:08
花東縱谷油菜花海來了！還有鳳林溪畔粉紫色波斯菊 打造浪漫花東遊
花東縱谷油菜花海來了！還有鳳林溪畔粉紫色波斯菊 打造浪漫花東遊
2022/01/16 15:45
東華大學國際生參與曬書節 異域文化帶進偏鄉
東華大學國際生參與曬書節 異域文化帶進偏鄉
2019/12/23 16:51
新興經濟體大學排名　東華大學首次入榜
新興經濟體大學排名　東華大學首次入榜
2018/05/11 15:13

更新時間 : 2022-08-29 17:51 GMT+08:00

最受歡迎

新北市開放第4劑疫苗預約囉！50歲以上可直接聯絡合約院所
新北市開放第4劑疫苗預約囉！50歲以上可直接聯絡合約院所
僅賣21天！台灣麥當勞首見「植物肉漢堡」 民眾：吃起來就像大麥克
僅賣21天！台灣麥當勞首見「植物肉漢堡」 民眾：吃起來就像大麥克
S2O台灣潑水音樂祭CL不來！主辦不退票宣告「補償方案」網炸鍋
S2O台灣潑水音樂祭CL不來！主辦不退票宣告「補償方案」網炸鍋
「數位發展部數位產業署」今揭牌 唐鳳、呂正華：推動各行各業數位轉型
「數位發展部數位產業署」今揭牌 唐鳳、呂正華：推動各行各業數位轉型
台北市長最新民調：「三腳督」支持度相差不到4%　陳時中好感度最差
台北市長最新民調：「三腳督」支持度相差不到4%　陳時中好感度最差
家長看過來！9/12起開學防疫新制上路　1人確診不用全班停課　快篩陰可上課
家長看過來！9/12起開學防疫新制上路　1人確診不用全班停課　快篩陰可上課
CL確定不來台灣！主辦喊冤免隔離專案被踢皮球　文化部貼一大證據打臉
CL確定不來台灣！主辦喊冤免隔離專案被踢皮球　文化部貼一大證據打臉
台北城市博覽會來囉！6大展區免費參觀預估單日人潮破萬　沉浸體驗大數據打造智慧城市
台北城市博覽會來囉！6大展區免費參觀預估單日人潮破萬　沉浸體驗大數據打造智慧城市
粉絲看過來！國際大咖DJ不來台灣S2O揚言告文化部　北市消保官：主辦方拒絕退票違反法規！
粉絲看過來！國際大咖DJ不來台灣S2O揚言告文化部　北市消保官：主辦方拒絕退票違反法規！
自然感染=無敵星星？幼兒該選BNT或莫德納疫苗？來看台大名醫黃立民怎麼說...
自然感染=無敵星星？幼兒該選BNT或莫德納疫苗？來看台大名醫黃立民怎麼說...