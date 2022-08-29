【忠實友邦】瓜地馬拉外長來訪將簽外交協定 重申對台承諾堅定不移

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）瓜地馬拉外交部長步卡羅今（29）日清晨訪團抵台，展開為期5日的訪台行程，他於桃園國際機場發表談話指出，此行意在鞏固邦誼，重申瓜國對台灣承諾，是該國不顧任何挑戰或威脅繼續支持台灣最有力例子。

瓜地馬拉外交部長步卡羅（Mario Búcaro）應台灣政府邀請，8月29日至9月2日率團訪台，班機清晨4時19分降落於桃機，由外交部常務次長俞大㵢前往迎賓。外交部昨日指出，步卡羅本年2月就任外長職務，這是他首次造訪台灣。訪台期間將晉見總統蔡英文，拜會外交部長吳釗燮，並將與吳釗燮共同簽署「中華民國（台灣）與瓜地馬拉共和國外交人員訓練及交流合作協定」並相互贈勳。

步卡羅於桃機發表談話表示，他代表瓜地馬拉及總統賈麥岱（Alejandro Giammattei），向台灣人民致以最熱烈的問候，他強調，這是一次重要且有意義的訪問，意在強化兩國關係，進一步鞏固數十年來建立的邦誼。此次造訪並非偶然，而是該國不顧任何挑戰或威脅繼續支持台灣最有力例子，他也重申，瓜地馬拉不會放棄對台灣的承諾。

瓜地馬拉為中美洲最大的經濟體，也是我國最大邦交國，2020年1月就任的瓜國總統賈麥岱友台立場堅定，他多次於國內外媒體專訪指出，在他任內，瓜地馬拉唯一會承認的「一個中國」就叫台灣。

2021年新冠疫情嚴峻，中國以疫苗外交企圖誘使瓜國外交轉向，被賈麥岱悍然拒絕，當時他向路透社指出，不能「忘恩負義」，背棄在疫情中首個向瓜國施以援手的長期盟友台灣，其政府不會尋求與北京建立外交關係。根據該國規定，其任期4年、不得連任。

步卡羅於談話指出，台灣以捍衛民主、自由等基本價值觀的決心、韌性和信念，成為世界最偉大的榜樣之一。本次訪問中，他代表瓜地馬拉政府再次向台灣人民保證，瓜地馬拉與台灣關係穩固，不會動搖。瓜地馬拉堅持台灣立場，也將繼續支持台灣。

步卡羅表示，台灣近來充分承擔身為國際社會一員的責任，「台灣能幫忙」且在公共衛生等領域向瓜地馬拉提供協助及合作，對此他表示感謝。兩國在往來仍持續增長，雙邊貿易和直接投資方面取得令人振奮的成果。本次與台灣外交部簽署新協定將標誌著兩國關係又一個里程碑，並將作為進一步促進兩國與各國外交關係發展的平台。願雙方長期以共同理想和價值觀為根基的關係，在未來持續發展。

據外交部資訊，本次瓜地馬拉外交訪團也將拜會大陸委員會、財團法人國際合作發展基金會及中華民國對外貿易發展協會，並參訪外交部外交及國際事務學院、國防大學，以及高雄軟體園區、國立故宮博物院等文經設施。