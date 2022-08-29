東台灣原民部落之旅　深度了解花蓮部落文化與食農教育意義

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）花蓮區農業改良場為活化部落多元產業發展，針對花蓮原住民部落辦理「筷閃野美味」增能輔導計畫，開發專屬的深度體驗活動及美食料理，希望來訪的遊客，深度了解部落文化與食農的教育意義，還能享受豐富且多樣化的部落農遊。

花蓮場表示，「筷閃野美味」增能輔導計畫亦透過文化深度體驗、特色美食料理開發以及野菜體驗圃的建置，來呈現花蓮原住民族特有的飲食習慣及文化資產，在花蓮場的精挑細選與部落業者的共同參與之下，輔導數家別具特色的農遊業者，這些業者主要經營型態包含了農場、餐廳、露營區等，接下來就來為大家介紹好吃好味好好玩的部落好據點。

花蓮場說，位於秀林鄉達基力部落屋，餐廳後面的後山藏有各種寶藏等著遊客前往探索，進入忘憂步道前的入山的祈福，聽著古今交織的太魯閣族故事，欣賞著族人藝術家的創作，還可在解說員的解說下認識太魯閣族的傳統植物的食用方式。

同樣坐落在秀林鄉的嚮海邊境，經營模式是近幾年風靡的露營區，所提供的原民料理(如飛魚乾、樹豆飯等)也是遊客必點的美食，業者也提供室內手作體驗，從彩繪玻璃到乾燥花圈製作，都是使用泰雅族常見的自然素材結合藝術創作。

花蓮場接著說，位於吉安鄉福興部落的櫻之田野餐廳，主要是以提供野菜健康飲食與體驗活動而著稱，讓遊客在體驗親自蹲身下田摘採野菜的樂趣，並從中認識野菜特性、了解野菜文化對阿美族人的重要性，藉由製作創意野菜料理中，學習原民使用野菜的智慧。

隱身於光復鄉太巴塱部落的紅糯米生活館，使用當地特有的紅糯米開發各種的體驗活動，並製作多樣化的阿美族傳統美食，如酒釀製作與搗杜倫的體驗活動中，遊客就可以從中了解紅糯米的由來、種植過程以及製作酒釀的神聖故事。

花蓮場還說，位於光復鄉的邦查農場，場內種植數不清的野菜品項，到訪遊客在農場主人帶領遊客前往他的野菜園區，介紹園區中的野菜作物，從常見的南瓜、辣椒、玉米，到阿美族常吃的木鱉果、苦茄、糯米糰、龍葵等，每一個作物都會有屬於自己的故事。

另外，在馬太鞍部落的欣綠農園，是個擁有豐富濕地景觀資源的餐廳，園區內也種植著各式各樣阿美族常見的食用野菜，如蕗蕎、過貓、山蘇等，其中終年流動且水質清澈的芙登溪，更孕育難以種植的水芹菜；老闆帶著遊客採集完這些美味的野菜後，便會示範阿美族巴拉告的捕魚技巧及著名的石頭火鍋。

花蓮場表示，位於花蓮最南端的富里鄉，有著一群為地方努力的青農叫做「富里983」，這群青農族群多元，有阿美族、布農族、平埔族、客家人、閩南人，而多元族群相容的他們，共同的目標都是要讓富里更好、更美。而這些青農為了要讓更多人認識富里的好，便以天賜糧源為中心，規劃具地方特色的米食體驗活動；此外，米廠外映入眼簾的一片片水田及著名的美人山，著實讓來訪的遊客心曠神怡，另天賜糧源更結合吉拉米代部落的媽媽們，在農遊活動中提供具原民風味的美食料理，也為這趟旅程畫下完美句點。

達基力部落屋的美味馬告雞肉料理。（照片由花蓮區農業改良場提供）

阿美族甜酒釀讓鬆餅變好好吃。（照片由花蓮區農業改良場提供）

從飯糰的種類就可以感受到族群融合。（照片由花蓮區農業改良場提供）

來邦查農場認識野菜。（照片由花蓮區農業改良場提供）