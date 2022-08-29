首次離開英國！南台灣奇美博物館大展《時代的臉孔》斥資3千萬打造　六大展區一覽百年愛情與權力

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導)台南奇美博物館推出重量級國際大展《時代的臉孔：從莎士比亞到紅髮艾德》，自即日起登場展期長達半年，一起來看六大展區及四大亮點吧！

超級大展《時代的臉孔：從莎士比亞到紅髮艾德》由世界最大肖像蒐藏機構英國國家肖像藝廊（National Portrait Gallery, London）策畫，160多年來首次讓作品在海外亮相，穿越500年飽覽百位名人臉孔與精采人生，此次展出的肖像作品共有89件，包括英國國家肖像藝廊75件、奇美館方作品14件，類型涵蓋畫作、攝影、雕塑與多媒體等。

六大展區為：「自畫像」、「名氣與聲望」、「身分與認同」、「愛與失落」、「權力與力量」、「開創與革新」，展覽入口可見「英格蘭輝煌年代的關鍵推手」──英王亨利八世與女王伊麗莎白一世的數位肖像；展廳內迎面而來的是英國第一位慶祝登基70週年的君主伊麗莎白二世。

英國國家肖像藝廊表示，希望能夠拋開傳統以時間軸陳列肖像的方式，鼓勵民眾跟隨不同主題、跨時空與作品進行對話。

奇美博物館館長許家彰表示，本展是奇美博物館慶祝30週年的特別獻禮，引進的過程中遇到許多挑戰，除了疫情干擾外，由於此次多為英國國寶級藏品，展覽費用更創下開館以來的最高紀錄，超過3,000萬台幣。

此外，展場規劃互動區，邀請民眾化身藝術家進行肖像創作，完成的作品可以展示在迷你肖像藝廊。

《時代的臉孔：從莎士比亞到紅髮艾德》

展期：即日起至2023年2月28日止

票價：全票450元、優惠票400元、雙展套票（常設展＋特展）500元

官網：www.chimeimuseum.org

六大主題

1. 自畫像



〈安東尼．范．戴克爵士〉自畫像於1640創作。(圖片版權：英國國家肖像藝廊)

集結重要的肖像畫家，了解他們如何呈現自我與表達主張。在本區可以觀察到，許多名家會藉由畫作自我宣傳，包括17世紀對英國肖像畫影響深遠的宮廷畫家范．戴克、18世紀英國頂尖肖像畫家雷諾茲、倫敦皇家藝術學院女性創始成員安潔莉卡．考夫曼、當代英國藝術大師大衛．霍克尼，其作品皆是描繪自己作畫時的樣貌。而知名英國當代藝術家葛瑞森．佩里更將自己畫成一張地圖，顛覆一般人對肖像畫的認知。

2. 名氣與聲望



〈威廉．莎士比亞〉。(圖片版權：英國國家肖像藝廊)

呈現名氣與肖像的密切關係，在此能夠遇見不同領域的經典偶像。最吸引人目光的，莫過於是莎士比亞與紅髮艾德隔著一道牆背對背展示，彷彿沿牆而走就翻過四百年一般。還有許多各擅勝場的大人物，流行時尚類如披頭四、貝克漢、薇薇安．魏斯伍德，科學類如達爾文、牛頓，英國王室如黛安娜王妃、劍橋公爵夫人凱特，文學類如狄更斯、狄倫．湯瑪斯等。

3. 身分與認同



〈碧雅翠絲．波特〉，德爾馬．班納於1938創作。(圖片版權：英國國家肖像藝廊)

強調透過肖像彰顯自我，並投射出個人的價值觀與信念。有趣的是，此區許多名人擁有超乎想像的斜槓人生，例如邱吉爾，無疑是二戰期間帶領英國與同盟國一同戰勝納粹的英國首相，然而他也是業餘畫家，更是諾貝爾文學獎得主；以《彼得兔的故事》聞名的英國作家碧雅翠絲．波特，其畫作背景有許多綿羊，因為她不僅是作家，還是熱愛大自然的綿羊育種師。此外，亦有性別認同議題，代表人物為謎樣般的歌手大衛．鮑伊、跨性別職業擊劍手德翁騎士、女同志文學先鋒瑞克里芙．霍爾等。其他還有以服裝等符碼詮釋身分、充滿暗喻的肖像。

4. 愛與失落



〈艾瑪．漢米爾頓〉，喬治．隆尼於1785創作。(圖片版權：英國國家肖像藝廊)

傳遞情感飽滿的名人故事。瑪琳．杜馬斯在艾美．懷絲過世後為其所繪的肖像，藉由藍色調喚起觀者對歌手憂鬱心境的記憶，也傳達藝術家在聽聞懷絲早逝時的悲傷之情；伊麗莎白．斯圖亞特公主的全身肖像集青春美貌、財富顯貴於一身，但其實這是一張為政治聯姻而作的相親畫。另有英國戰爭英雄納爾遜將軍與艾瑪．漢米爾頓充滿爭議卻有血有肉的愛情故事，令人動容。

5. 權力與力量



〈提姆．伯納斯-李爵士〉，尚恩．亨利於2015創作。(圖片版權：英國國家肖像藝廊)

呈現掌握權力的人物如何以肖像彰顯威信。美國《VOGUE》（時尚）雜誌總編輯安娜．溫圖的肖像，用色大膽鮮豔展現強大的女性形象。WWW全球資訊網發明人提姆．伯納斯－李放棄申請專利的無私與大愛精神，造福全世界的發展，其肖像傳遞平凡電腦工程師的姿態，象徵網路力量已賦予在每個人身上，而非這位網路先驅者的特權。

6. 開創與革新



〈札哈．哈蒂女爵士〉，麥克．克雷格-馬丁於2008創作。(圖片版權：英國國家肖像藝廊)

突顯藝術家發揮創意突破傳統的多元可能。普普藝術大師安迪．沃荷先用拍立得並以精簡元素呈現英國演員瓊．考琳絲的五官特徵。麥可．克雷格－馬丁為知名建築師札哈．哈蒂勾勒的線稿肖像，運用電腦軟體以千變萬化的色彩組合展現哈蒂樣貌，也藉此向這位數理出身的「曲線女王」致敬。

四大亮點

亮點一



英國國家肖像藝廊。 (圖片版權：英國國家肖像藝廊)

這是歷史悠久的英國國家肖像藝廊160年首次大規模的世界巡迴，大批從未離開英國的國寶級肖像作品第一次海外亮相，該館館長庫里南博士（Dr. Nicholas Cullinan）形容展覽為「一生僅有一次遇上的機會！」

亮點二

展出的名人肖像從莎士比亞、牛頓、英國女王到紅髮艾德等，不僅跨越500年，更囊括經政文教等各大領域，可以一次飽覽改變英國、影響世界的百位人物臉孔。

亮點三

創作肖像作品的藝術家精銳盡出，如安東尼．范．戴克、喬書亞．雷諾茲、安迪．沃荷、盧西安．弗洛伊德、大衛．霍克尼等，皆是赫赫有名的超級藝術大師。

亮點四

展覽軸線打破以時間年代陳列作品的傳統方式，而是透過六大主題帶領觀者深入淺出地感受肖像人物的影響力與情感層面，讓不同時代卻能彼此呼應的人物跳脫時空比鄰相遇，進而帶給觀者更多感動與反思空間。