Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 文化

見證台灣與日本情誼！黃土水「山本悌二郎銅像」　63年後返抵高雄

高雄市文化局表示，這次迎回的銅像為黃土水大師1927年所作，過往曾設置於橋仔頭糖廠社宅事務所前廊，28日山本先生銅像再回高雄，將由高美館翻鑄一尊銅像回置橋頭糖廠社宅事務所玄關原址

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2022/08/29 09:44
黃土水大師作品《山本悌二郎銅像》63年後返抵高雄。（照片由高雄市政府提供）

黃土水大師作品《山本悌二郎銅像》63年後返抵高雄。（照片由高雄市政府提供）

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）歷經63年，高雄迎回黃土水大師作品《山本悌二郎銅像》昨(28)日在高美館開箱，市長陳其邁表示，山本悌二郎對台灣糖業及高雄工業現代化的貢獻，讓橋頭糖廠不僅是工業現代化的先驅，也是高雄都市計畫的先驅，在園區內有非常完整的都市計畫規劃，對於奠定高雄文化有非常卓越的貢獻。

市長陳其邁表示，黃土水先生是現代藝術的啟蒙者、先行者，目前黃土水大師有三件作品正在高雄，包括「水牛群像」、「甘露水」及「山本悌二郎」銅像。對高雄而言，是城市的驕傲，也標註高雄在不斷發展的歷史過程中，藝術文化代表的城市精神與生命；一個偉大的藝術作品，並不是只有單純所謂的藝術創作，它聯繫的更是這100年來台日之間大家彼此的感情與百年羈絆，從過去台灣921地震到日本311地震等，對於民主自由的價值，更見證台日之間彼此深厚的友情。

駐日大使謝長廷表示，這次迎回山本悌二郎銅像，富有歷史文化的深度與藝術溫暖，感謝日本將這件作品還給台灣，相信將為彩色多元的高雄增添一筆重要資產，成為大家嚮往的偉大城市。

高雄市政府表示，山本悌二郎銅像從1959年離開，距今已有63年時間，去(2021)年12月，陳其邁與謝大使到橋頭糖廠，了解山本悌二郎過去對台灣糖業以及高雄工業現代化的貢獻，其後致函日本佐渡市長，終於促成《山本悌二郎銅像》返鄉計畫，完成這個不可能的任務，讓山本悌二郎銅像回到台灣。

高雄市文化局表示，這次迎回的銅像為黃土水大師1927年所作，過往曾設置於橋仔頭糖廠社宅事務所前廊，昨日山本先生銅像再回高雄，將由高美館翻鑄一尊銅像回置橋頭糖廠社宅事務所玄關原址，另複製一尊回贈佐渡市真野公園原處，原件交由高美館修復典藏，成為高雄市重要的文化資產。

見證台灣與日本情誼！黃土水「山本悌二郎銅像」　63年後返抵高雄見證台灣與日本情誼！黃土水「山本悌二郎銅像」　63年後返抵高雄

△黃土水大師作品《山本悌二郎銅像》28日在高美館開箱。（照片由高雄市政府提供）
黃土水
山本悌二郎銅像
台灣糖業
歷史文化
文化資產

相關新聞

林務局與高鐵攜手推廣台灣軌道觀光產業　首部曲阿里山深度遊程至10/27
林務局與高鐵攜手推廣台灣軌道觀光產業　首部曲阿里山深度遊程至10/27
2022/08/12 10:39
重現台灣金瓜石神社昔日風貌！歷時5年完成古蹟修復　台電中秋將舉辦黃金盛典藝術祭
重現台灣金瓜石神社昔日風貌！歷時5年完成古蹟修復　台電中秋將舉辦黃金盛典藝術祭
2022/07/28 12:17
深度體驗台灣在地生活及文化　青年署「青年壯遊點」全台活動開跑
深度體驗台灣在地生活及文化　青年署「青年壯遊點」全台活動開跑
2022/07/27 10:49
傳承台灣百年古禮文化！彰化埔鹽永樂社區成功轉型　迎親廊道獲建築園冶獎
傳承台灣百年古禮文化！彰化埔鹽永樂社區成功轉型　迎親廊道獲建築園冶獎
2022/06/10 14:09
北市「老房子文化運動」活化22處文資　台灣大稻埕百年店屋重生
北市「老房子文化運動」活化22處文資　台灣大稻埕百年店屋重生
2022/06/08 17:32

更新時間 : 2022-08-29 17:50 GMT+08:00

最受歡迎

新北市開放第4劑疫苗預約囉！50歲以上可直接聯絡合約院所
新北市開放第4劑疫苗預約囉！50歲以上可直接聯絡合約院所
僅賣21天！台灣麥當勞首見「植物肉漢堡」 民眾：吃起來就像大麥克
僅賣21天！台灣麥當勞首見「植物肉漢堡」 民眾：吃起來就像大麥克
S2O台灣潑水音樂祭CL不來！主辦不退票宣告「補償方案」網炸鍋
S2O台灣潑水音樂祭CL不來！主辦不退票宣告「補償方案」網炸鍋
「數位發展部數位產業署」今揭牌 唐鳳、呂正華：推動各行各業數位轉型
「數位發展部數位產業署」今揭牌 唐鳳、呂正華：推動各行各業數位轉型
台北市長最新民調：「三腳督」支持度相差不到4%　陳時中好感度最差
台北市長最新民調：「三腳督」支持度相差不到4%　陳時中好感度最差
家長看過來！9/12起開學防疫新制上路　1人確診不用全班停課　快篩陰可上課
家長看過來！9/12起開學防疫新制上路　1人確診不用全班停課　快篩陰可上課
CL確定不來台灣！主辦喊冤免隔離專案被踢皮球　文化部貼一大證據打臉
CL確定不來台灣！主辦喊冤免隔離專案被踢皮球　文化部貼一大證據打臉
台北城市博覽會來囉！6大展區免費參觀預估單日人潮破萬　沉浸體驗大數據打造智慧城市
台北城市博覽會來囉！6大展區免費參觀預估單日人潮破萬　沉浸體驗大數據打造智慧城市
粉絲看過來！國際大咖DJ不來台灣S2O揚言告文化部　北市消保官：主辦方拒絕退票違反法規！
粉絲看過來！國際大咖DJ不來台灣S2O揚言告文化部　北市消保官：主辦方拒絕退票違反法規！
自然感染=無敵星星？幼兒該選BNT或莫德納疫苗？來看台大名醫黃立民怎麼說...
自然感染=無敵星星？幼兒該選BNT或莫德納疫苗？來看台大名醫黃立民怎麼說...