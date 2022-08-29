見證台灣與日本情誼！黃土水「山本悌二郎銅像」　63年後返抵高雄

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）歷經63年，高雄迎回黃土水大師作品《山本悌二郎銅像》昨(28)日在高美館開箱，市長陳其邁表示，山本悌二郎對台灣糖業及高雄工業現代化的貢獻，讓橋頭糖廠不僅是工業現代化的先驅，也是高雄都市計畫的先驅，在園區內有非常完整的都市計畫規劃，對於奠定高雄文化有非常卓越的貢獻。

市長陳其邁表示，黃土水先生是現代藝術的啟蒙者、先行者，目前黃土水大師有三件作品正在高雄，包括「水牛群像」、「甘露水」及「山本悌二郎」銅像。對高雄而言，是城市的驕傲，也標註高雄在不斷發展的歷史過程中，藝術文化代表的城市精神與生命；一個偉大的藝術作品，並不是只有單純所謂的藝術創作，它聯繫的更是這100年來台日之間大家彼此的感情與百年羈絆，從過去台灣921地震到日本311地震等，對於民主自由的價值，更見證台日之間彼此深厚的友情。

駐日大使謝長廷表示，這次迎回山本悌二郎銅像，富有歷史文化的深度與藝術溫暖，感謝日本將這件作品還給台灣，相信將為彩色多元的高雄增添一筆重要資產，成為大家嚮往的偉大城市。

高雄市政府表示，山本悌二郎銅像從1959年離開，距今已有63年時間，去(2021)年12月，陳其邁與謝大使到橋頭糖廠，了解山本悌二郎過去對台灣糖業以及高雄工業現代化的貢獻，其後致函日本佐渡市長，終於促成《山本悌二郎銅像》返鄉計畫，完成這個不可能的任務，讓山本悌二郎銅像回到台灣。

高雄市文化局表示，這次迎回的銅像為黃土水大師1927年所作，過往曾設置於橋仔頭糖廠社宅事務所前廊，昨日山本先生銅像再回高雄，將由高美館翻鑄一尊銅像回置橋頭糖廠社宅事務所玄關原址，另複製一尊回贈佐渡市真野公園原處，原件交由高美館修復典藏，成為高雄市重要的文化資產。

△黃土水大師作品《山本悌二郎銅像》28日在高美館開箱。（照片由高雄市政府提供）