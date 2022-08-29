〈 財經主筆室〉三星電子市值跌破3000億美元　李在鎔救得了韓國半導體嗎？

韓國三星電子股票市值上周再度跌破3,000億美元！ 三星目前掌門人、副會長李在鎔本(8)月才獲尹錫悅政府特赦， 期許他出獄後能為韓國經濟做出重大貢獻， 如今也剛好是李在鎔假釋提前出獄滿周年的時刻，但市值不增反減， 投資人顯然已經先打了「不合格」的成績單。

李在鎔2021年1月18日，因行賄案遭判刑2年6個月， 但他同年8月就獲得假釋提前出獄， 出獄後有五年內限制就業處罰尚未結束，原本還不能工作，但8月韓 國政府特別特赦他，讓李在鎔馬上可恢復工作，展開正常業務活動。

尹錫悅政府是在本月12日公布上台後首次特赦名單， 韓國法務部當時就表明表示，特赦三星電子副會長李在鎔， 就是要讓他協助解決「國家經濟危機」，從而「 為南韓經濟做出重大貢獻」。韓國市場分析， 李在鎔能夠更自由從事各項商業活動， 三星或許會有更大刀闊斧的行動。

李在鎔獲特赦後，會帶給三星甚至南韓經濟什麼改變嗎？雖然， 結果如何仍待考驗及觀察？但李在鎔提前獲假釋至今滿周年， 以三星電子如今各項數據來看，成績似乎並不是十分理想。

據統計，三星電子股票市值在2021年元月來到最高的5,533 億美元，去年7月底的市值還有4,617億美元，李在鎔8月提前 獲假釋後至今，三星電子股價卻跌跌不休， 上周股票市值更是一度跌破3,000億美元， 市值遠低於對手台積電(2330)的4,394億美元。

其次，最近一年來三星電子股價跌幅達30.27%，大於台積電的 28.25%，其實跌幅差距不大，但全球市值排名卻有天壤之別， 台積電的全球市值排名還穩居全球第9大， 但三星電子全球市值排名從最高的10名內，已經跌到目前排名第2 5名。

三星電子為何會落後台積電？南韓的經濟研究院曾提出分析報告， 得到的結論是稅賦、工作力成本壓力大所造成的。研究報告顯示， 首先，三星電子員工平均年薪是台積電員工的1.5倍，其次， 韓國最高的企業稅率為25%，比台灣的20%高出5個百分點。

韓國研究報告亦指出，企業稅、工作力成本沉重負擔兩因素， 給三星電子等韓國晶元製造巨頭帶來壓力， 這些不利條件使他們落後台積電這個競爭對手。 但報告中完全不提有關台積電技術優勢問題， 也就是不願承認技術落後台積電。

三星電子今年7月率先成為全球首家量產3奈米的半導體廠， 當時大秀技術肌肉，引發全球市場的關注。台積電預計下個月(9月 )才開始量產3奈米晶片，但還沒開始生產前， 市場就傳出已獲得蘋果M2 pro大量訂單，且已吸引包括英特爾、高通、聯發科(2454) 及輝達等客戶打算投單，至於三星的客戶至今都還不明朗。

再者，中國是世界上最大半導體市場，約占全球市場的一半， 韓國就是看到中國市場暢旺而積極投入，據統計，2000年韓國半 導體對中國出口只占3.2%，但2020年以後對中國出口比重已 達39.7%，韓國對中國半導體出口太過依賴， 以致於最近中國晶片價格慘殺九成，韓國半導體廠商損失慘重， 而中國市場卻只占台積電業務比重的10%，受影響程度有限。

半導體產業是十分講究團隊的工作， 因為台積電非常講究團隊合作的模式， 所以台積電的良率永遠高於別人， 況且挖角台積電大將也無法複製營運模式， 這就是包括韓國三星電子及中國中芯國際都曾挖角過台積電退休大將 ，但就是學不來而追不上台積電的原因。 三星李在鎔要如何改變韓國半導體？全球都在等著看他表現。