汪星人也有失智風險 專家教如何避免狗狗腦子退化

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）一如人類，人類的好朋友狗兒也會隨著邁入老年而增加失智症的可能性。研究指，犬隻長到10歲後，每多一歲，出現認知問題的機率就會增加52%。

CNN報導，25日發表在《科學報告》（Scientific Reports）期刊的研究，以問卷方式，於2019至2020年間詢問1萬5,000名狗兒飼主，各自毛小孩的健康與知能狀況，並加以分析。

結果發現，若將品種、健康問題、是否節育、體能活動等因素納入考量，狗兒約於10歲後，每年會增加52%的認知功能障礙機率。此外，有神經功能失調或眼耳病史的汪星人，知能退化風險較高。至於10歲以下的犬隻，則全無失智跡象。

毛孩失智有哪些症狀呢？

定向力障礙（disorientation）。 有的狗兒在家中突然不知何去何從，對空間感到困惑，或無目的盯著特定方向，甚至無法認出家人。

有的狗兒在家中突然不知何去何從，對空間感到困惑，或無目的盯著特定方向，甚至無法認出家人。 睡眠規律改變。 日夜顛倒，夜間清醒嚎叫，導致白天睡眠過多。

日夜顛倒，夜間清醒嚎叫，導致白天睡眠過多。 忘了家中訓練。 狗狗可能會忘了多年的如廁模式，開始在家中便溺，更因此變得焦躁。牠們可能會忘了提醒飼主，需要出門大小便，甚至出門了也忘了「辦正事」，回到家才弄得一地髒污。

狗狗可能會忘了多年的如廁模式，開始在家中便溺，更因此變得焦躁。牠們可能會忘了提醒飼主，需要出門大小便，甚至出門了也忘了「辦正事」，回到家才弄得一地髒污。 與飼主互動改變。 狗兒可能突然變得黏人、驚恐、需要人關心、反社會化、拒絕社交寧可獨處等。

狗兒可能突然變得黏人、驚恐、需要人關心、反社會化、拒絕社交寧可獨處等。 體能活動改變。狗兒可能對喜愛的玩偶、動物或人類失去興趣；無目的亂走，停不下來。

北美獸醫社區（North American Veterinary Community）的Dana Varble博士表示，一如人類，若出現這些症狀，愈早介入，愈有助提高狗兒餘生的生活品質。

除了透過神經傳導物質多巴胺（neurotransmitter dopamine）等藥物減緩腦部退化速度，飼主也可增加刺激腦部的活動，如藉由益智餵食玩具（food puzzles）讓狗狗尋找食物、教導新把戲、鼓勵嗅聞行為等，另補充老狗專用營養品，也能改善症狀。