老大哥在看著你 AI監控王國 中國每2人1支監視器

（台灣英文新聞 / 綜合報導）中國這些年來致力打造人工智慧極權王國，其中一項應用就是監控攝影機。根據研究，平均每2人，頭上就有一個監視器盯著。

美國之音引資訊分析公司IHS Markit數據指出，截至2021年底，全球約有10億以上監控攝影機，其中54%在中國。最新統計則往上修正，指中國公共場所的攝影機恐怕已經達到6.26億支。

從城市與人口的比例來看，6.26億架攝影機，意味中國平均每千人有432.2架。相較之下，美國第一大城紐約平均千人6.87支，第二大城洛杉磯8.77支。全球第一大都市日本東京，則僅1.06支。

據報導，公安部門的天網監控系統就有高達兩億個監控鏡頭，遍布道路、住宅區與商業區，幾乎每2人就有一個監控攝影機。就全球而言，此數字是每8人一個監視器。

美國戰略暨國際研究中心（CSIS）今年7月發表報告，《中國人工智慧與監控的共生關係》（The AI-Surveillance Symbiosis in China），其中就指出AI成了北京維穩的工具。

除了維持治安，中國也透過監控網絡打壓異議分子與人權活動者。藉由人臉辨識系統、數字技術等，警方對目標對象進行跟蹤與預判。CSIS研究發現，只要中國發生了群眾事件，該地就會大肆採購AI技術產品，加強對民眾的監控。

由於美中之間在AI的合作交流關係十分密切，人權組織疾呼，美國政府應避免技術遭到中國濫用。美國喬治敦大學安全與新興技術中心研究員費瑞安（Ryan Fedasiuk）表示，美國已有共識，要限縮此領域的雙邊交流，如出口管制。