熱到能種亞熱帶植物 無花果、酪梨現身英國 科學家警告不是好事

（台灣英文新聞 / 李昱德 綜合報導）歐洲因為熱浪的侵襲導致均溫大幅升高，導致部分本來因氣溫過低而無法在這邊生長的非原生植物得以繁衍，無花果、酪梨等地中海、亞熱帶水果只能做為家庭園藝作物的時代好像已經過去，不過科學家警告，這並不是一個好消息。

皇家園藝學會（RHS）指出，更潮濕的冬季與更暖、更乾，且降雨變率更高的夏季，替部分外來植物塑造了更適合生長的環境，不過同一時間，英國原生的植物則會面臨生存的困境。

Russell Watkins於17年前開始在皇家園藝學會位於北約克郡哈羅蓋特（Harrogate）的Harlow Carr花園工作，當時選擇栽種的植物大多是英國原生的灌木與多年生植物，不過隨著均溫日漸升高，這幾年就連原生於中國南方、台灣的「蓪草」也得以生存。

而原產於熱帶的香蕉、原產於南美洲的大麗花屬植物還有薑，越來越容易熬過艷陽高照的英國夏天，同一時間，在稍微南方的東英格蘭地區，地方的園藝愛好者發現，他們已經可以種出西瓜、無花果，甚至是棗子、柿子等水果，氣候的變化正讓種植外來植物變得更容易。

相較於都市近郊，都市內因為熱島效應的關係升溫更為明顯，熱帶、亞熱帶植物也更容易生長。

英國皇家植物園邱園（Kew Gardens）的植物學家James Wong發現，倫敦已經可以發現原產於熱帶地區的酪梨樹，這些酪梨樹極有可能是源自於被隨意棄置的種子，最後因為氣候逐漸適合生長而得以茁壯。

然而，即便園藝愛好者對於能種植新的植物感到興奮，格林威治大學自然資源研究所的植物科學家Chris Atkinson警告，較長的夏天雖然一開始在倫敦會受到歡迎，但是因為氣候正在變得更乾，未來所有植物可能都將面臨生存危機。