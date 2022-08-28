維也納「歐洲臺灣協會」年會 總統蔡英文影片感謝歐洲對台支持

（台灣英文新聞 / 綜合報導）駐奧地利代表處大使張小月今（28）日陪同來訪的僑委會副委員長徐佳青，共同出席在維也納舉辦的「歐洲臺灣協會聯合會第51屆年會」。

開幕式由歐台年會總會長黃愛華致詞揭開序幕，並播放蔡總統的祝賀影片。蔡總統指出，面對當前世界局勢的重大轉變，今年年會主題「烽火之年-臺灣的應變」格外有意義。蔡總統也表示，歐洲許多國家和臺灣一樣經歷辛苦的民主轉型歷程，對臺灣處境格外能感同身受，感謝這些國家以行動對臺灣給予具體支持。

僑務委員會副委員長徐佳青及駐奧地利代表處大使張小月分別應邀致詞。徐佳青代表僑委會童振源委員長向旅歐各地臺灣僑領表達問候，大會主題適切反映當前烏俄戰爭及中國舉行軍演破壞台海和平秩序現況，讓國際社會關注中國侵台風險。

張小月致詞特別指出，台灣面對中國長期複合式威脅，我政府與人民本著自助人助的決心團結一致，防禦中國對台灣的文攻武嚇，同時持續爭取與理念相近民主陣營國家的合作。

張小月也呼應蔡總統所提出的「強化歐洲鏈結」計畫，透過臺灣與歐盟共同建立更堅實的夥伴關係，加速推動「雙邊投資協定」，為人民創造更多的福祉。臺灣位處在民主防線的最前緣，面對威權主義擴張，臺灣有能力也願意和世界各國分享經驗，也期待跟民主夥伴加強合作，共同打造具有韌性的民主陣線。

徐佳青此次訪奧重點除了出席歐台年會，親自與來自全歐各地鄉親僑領當面交換意見，同時也在緊湊的活動行程中，特別與奧地利中華僑校臺灣華語文學習中心教師及行政團隊座談，聽取校長鄭光佑簡報新學年度的課程規劃，感謝該校認真辦學，為奧地利主流人士打造具有臺灣民主特色的正體中文的良好學習環境。

徐佳青停留期間，也分別與僑務諮詢委員張春娟女士及歐洲臺商總會榮譽總會長吳輝舟夫婦，以及奧地利臺商重要幹部等僑領，就推動奧地利僑務工作交換意見。徐佳青代表僑委會童振源委員長，頒發賀函給今年甫當選奧地利商會的新任會長宋屏林，及感謝函給剛卸任的會長戎亞平，預祝奧地利臺商會在現有良好基礎上繼續發展茁壯。