CNN反共和黨旗幟太鮮明？新總裁裁示：洗刷形象 勿忘媒體初衷

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）被美國前總統川普（Donald Trump）斥為假新聞的美國有線電視新聞網CNN，最近亟欲「洗心革面」，倒不是真自認為假消息產出者，而是新領導階層有意將該媒體導回成立初衷，多一些平衡立場，少一些針對特定政黨的激烈批評。

根據美聯社，CNN今年4月改由新任總裁李希特（Chris Licht）領軍，在他的指示下，該媒體將逐步抹去反共和黨的形象。前任總裁佐克（Jeff Zucker）掌舵期間，由於川普將CNN視為仇寇，CNN不甘示弱，一個個主播火力全開，砲轟力道甚於以往。

知名主播庫柏（Anderson Cooper）就曾公然將川普比為「一隻肥胖的烏龜，烈日當頭，在地上掙扎難以翻身，深知大限將至。」他事後對此人身攻擊致歉。

事實上，佐克領導期間，CNN的確獲得不少支持聲量，與傳統派福斯新聞網（Fox News Channel）對立的自由派形象，也是媒體界操作黨派立場再正常不過的現象。然而，這樣的路線對成立40年以來，自詡為中立不偏頗的媒體而言，當真是好事嗎？閱聽人與廣告商也樂見嗎？

CNN母公司華納兄弟探索（Warner Discovery）的CEO札斯拉夫（David Zaslav）4月時表示，該媒體應多著重於報導、事實、真相，勿與宰制媒體界的「倡議網絡」（advocacy network）同流合汙。

李希特正認真執行老闆的意志，他要求談話節目必須具資訊性，不可充斥極端觀點。拒絕腥羶色，突發新聞也只能留給真正的breaking news。此外，CNN也會致力爭取更多共和黨人上節目，讓兩黨的聲音都能被聽見。

不過，這類塑造中立形象的努力，卻令部分人士皺眉。民主黨策士Kurt Bardella批評，CNN太急於討好與現實脫鉤的共和黨政治人物。美國全國公共廣播電台NPR的評論員Eric Deggans則認為，「記者有時被批太過偏向特定政黨，但事實上，他們指不過是堅持真相，拒絕順從政黨之意。」