〈投資理財〉來年全球經濟展望欠佳 油電燃氣類股穩定性佳值得擁有

全球經濟及金融情勢受到俄烏戰爭、通貨膨脹、各國央行升息等影響，歐美主要國家深陷經濟衰退。今年下半年，乃至明年台灣股市又因外資大賣超，恐怕將陷於盤整，此時投資股市保守為宜，油電燃氣股應是穩健族群，投資人不妨可以注意，擇優投資，長期持股，風險不高。

七月台灣外銷訂單翻黑，8大商品訂單有6項翻黑，包括資通訊產業、光學器材、基本金屬、機械、塑橡膠製品、化學品等，幅度從37％至0.8%不等，僅電子產品保持成長，且為30紅，礦產品連17紅，且這兩項貨品增幅，已比不上6月。另外工業之母的工具機產業也呈現衰退，充分顯示全球經濟已走向不景氣。

台灣經濟硏究院示警，今年全球經濟下滑幅度不大，明（2023）年全球經濟負成長的機率很高，今年7月製造業氣候測驗點為87.91點，較6月修正後的89點，下滑1.09點，不僅呈現連續七個月下滑趨勢，更下探逾2年新低紀錄。過去很少有製造業營業氣候測驗點在90點以下，如今低點已近中美貿易戰時期，主要是中、美兩大貿易體經濟同時下滑，拖累全球經濟的復甦。

在股市方面，今年迄8月底為止，外資賣超已達1兆元關卡，達過去兩年的總和，如以近2年9個月計算，外資累計賣超台股已達2兆元之多，主要是反映全球總體經濟變化，尤其是半導體產業雜音太多，影響台灣股市相當大，尤其是晶片類股，股價都有相當大幅度修正，預料明年股市仍將持續低迷。

如何找尋受國際經濟景氣影響最小的類股，避免受到大盤動盪不安的影響，應該是投資股票首要考量。今明年全球經濟及股市皆可能下修，投資人選股應保守，穩定安全為重，油電燃氣股是比較保守穩健型標的，其中屬於上市公司的油電燃氣股包括：山隆、台塑化、台汽電、大台北、欣天然、新海、欣高、全國。上櫃油電瓦斯公司包括：欣泰、欣雄、北基、大汽電。

油電燃氣類公司最大的特色就是營收、獲利，以及股價都相當穩定，大盤即使重挫，似乎也跟它們沒有關係，價格起伏波動相當小，是法人或定存族的最愛，但是長期投資存股下來，價格還是悄悄地往上漲，只是投資人要很有耐心，除了每年領不錯的股利之外，長期價格還是有一定上漲空間，只是不會暴漲暴跌。

近年來台商回流熱絡，工業用瓦斯需求大增，再加上政府環保要求，工廠鍋爐過去燃燒重油，現在都改成燃燒瓦斯，替不少瓦斯公司帶來龐大商機，例如欣雄、欣泰、欣高等瓦斯公司，每年獲利都相當穩定，逐年成長，而且市場具獨佔性，不會有惡性競爭，值得注意。

目前瓦斯類股中，以欣泰（8917）的股價最高，每股約90元，去年每股獲利2.21元，今年配股1元，配息1.1元，每股浄值17.2元，由於市場範圍在大台北地區東半部，正好是三峽、土城、蘆洲、台北港等新興地區，又有工業區的工廠瓦斯需求，成為瓦斯類股中，最亮眼的標的，值得投資人注意。

欣雄（8908）業務範圍在大高雄地區，營收95％來源是工業用瓦斯，近年拜工業區快速崛起，獲利成長穩定，去年每股獲利2.16元，今年配股1.5元，配息0.4元，股價約在80元左右，僅次於欣泰，每股淨值13.7元，近年轉投資不動產開發，以及太陽能發電，增加業外收入，在瓦斯類股中，頗受投資人注意。

欣天然（9918）去年每股獲利1.92元，今年配息1.7元。欣高（9931）去年每股獲利2.15元，配息1.4元。大台北瓦斯去年每股獲利1.75元，配息1.1元。新海去年每股獲利2.5元，配息2元。這三家瓦斯公司，各具固定市場，長期營收、獲利都穩定，股息殖利率均適合長期存股。

台汽電、大汽電是台電公司轉投資事業，近年大力發展綠能產業，成績不錯。台汽電去年每股獲利1.52元，今年配息1.75元。大汽電去年每股獲利1.39元，今年配息1.5元。以台灣目前全力推動綠能現況，台汽電、大汽電未來業務發展，應該極具潛力，毋寧置疑，適合長期投資。

全國加油站、山隆、北基，也是不錯的存股標的。其中全國加油站去年每股獲利2.62元，今年配息2.1元。北基去年每股獲利0.69元，今年每股配股1元，配息0.6元。山隆去年每股獲利3.06元，今年配息2.5元。由於加油站事業需要龐大土地資源，難有同類型競爭對手出現。

塑化類股的台塑化，去年每股獲利5.19元，今年配息3.8元，長期營收、獲利，以及股利都相當穩定，股價起伏也不大，適合投資人當作長期投資標的，同行競爭對手中油公司，因為是國營事業，包袱沈重，不易與台塑化競爭，台塑化幾乎是屬於獨佔性事業，不易有同類型競爭對手出現。

今年下半年以及明年，全球經濟仍然持續動盪不安，股市預料也將受到影響，此時如何尋找安全穩定標的，防止受到外在環境衝擊，油電瓦斯類股的穩定性最夠，在大環境欠佳的現在，應該是投資人可以注意的類股，只要掌握投資價格合理，長期持股，應該值得考慮。

★投資一定有風險•理財請務必慎思★