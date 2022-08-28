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全球公海僅1%受保護 各國歧異難解 聯合國海洋保育協商宣告破局

全球已有70餘國允諾要讓地球三分之一的海域設為保護區，但這兩週在紐約的協商，卻因歧見過深而難有突破

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2022/08/28 14:07
澳洲大堡礁海龜（圖／美聯社）

澳洲大堡礁海龜（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）海洋是生命之源，而公海是地球的藍色心臟，然而竟只有約1.2%海域獲得保護。聯合國花了兩週討論已40年沒修訂的海洋公約，盼能為地球的存續盡一份力，卻在各國利益衝突下難以取得共識，宣告失敗。

綜合美聯社BBC報導，1982年簽訂舊協議《聯合國海洋法公約》（UN Convention on the Law of the Sea）的168國，過去兩週來齊聚紐約，本應為全球三分之二的公海水域設定保護條款。

議程主旨有四，分別為：建立海洋保育區、加強環境衝擊評估、為開發中國家提供金援與協助建構調適能力、分享海洋基因資源（包括海洋動植物生物資料，可供公益目的使用，如藥品、食物等）。

在各國領海之外，僅1.2%的公海獲得保護，意味地球廣袤的水域，正遭遇氣候變遷、過度捕魚、航運，甚至海底採礦等嚴重生態威脅。各國的利益不同，願意妥協的空間也有限，像是北極圈資源、漁權、如何資助開發中國家等議題都各持己見。

綠色和平代表Laura Meller怒批美國等富國行動太遲，俄國也是主要的談判阻撓者，不僅不願好好配合議程，在多項議題上，也拒絕對歐盟等國家作出任何讓步。

今年稍早發布的研究指出，約10%至15%海洋物種已在絕種邊緣。在缺乏一致的保育努力下，水生動物難逃衝擊，鯊魚與魟魚已因過度捕撈而數目大減，鯊魚、海龜、鯨魚等具遷徙行為的物種，更可能因觸及人類活動（如航運）而受傷甚至死亡。

再者，海洋是對抗氣候變遷的一大功臣。氣候變遷引發的多餘熱能中，高達90%是由海洋吸收。然而，隨著海洋熱浪益發頻繁，若各國不願傾注更多努力加以保護，未來海洋失能，人類或將自食惡果。
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