【更新】美國證實: 兩巡洋艦28日穿越台海•裴洛西訪台灣後首見　我國軍與中共解放軍都關注

更新時間: 2022-08-28 15:18

首次發稿: 2022-08-28 13:13

(原標題) 路透：美國兩軍艦穿越台海 裴洛西訪台灣後首見

The @USNavy's #USSAntietam and #USSChancellorsville are conducting a routine Taiwan Strait transit August 28 (local time) through waters where high seas freedoms of navigation and overflight apply in accordance with international law.



Read more here:https://t.co/3nIGSmuWsh pic.twitter.com/lTbVpn4U8g — 7th Fleet (@US7thFleet) August 28, 2022

（台灣英文新聞/國際組 綜合外電報導）美國3名官員告訴路透社，兩艘美國海軍軍艦正在台灣海峽的國際水域航行，這是美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪問台灣，升高兩岸與美中緊張關係後首見。

美國軍艦「錢斯勒斯維爾號」（USS Chancellorsville (CG-62)）(圖/維基百科)

這些不具名的官員於美東時間27日(台灣時間28日) 表示，美國海軍巡洋艦「錢斯勒斯維爾號」（Chancellorsville）和「安提頓號」（Antietam）執行的任務仍在進行中。

路透在這則獨家報導中還提到，這類任務通常歷時8到12小時，並受到中國軍方密切監控。

美國海軍第七艦隊今天證實, 兩艘提康德羅加級導向飛彈巡洋艦例行性通過台灣海峽，美軍表示，兩艘巡洋艦今天依據國際法航經台灣海峽，展現對印太區域承諾；我國防部指出，美艦由北向南航經台灣海峽期間，國軍全程掌握動態、狀況正常。

（台灣軍聞社官網)

中國「東部戰區」則指出，美艦過航台灣海峽並公開炒作，解放軍全程跟監警戒，隨時做好挫敗任何挑釁準備。

（中國網路截圖/TN後製)

中國微博/科罗廖夫