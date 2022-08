【更新】美國證實: 兩巡洋艦28日穿越台海•裴洛西訪台灣後首見　我國軍與中共解放軍都關注

更新時間: 2022-08-28 15:18

首次發稿: 2022-08-28 13:13

(原標題) 路透:美國兩軍艦穿越台海 裴洛西訪台灣後首見

The @USNavy's #USSAntietam and #USSChancellorsville are conducting a routine Taiwan Strait transit August 28 (local time) through waters where high seas freedoms of navigation and overflight apply in accordance with international law.



