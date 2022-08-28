【更新】前立委鄭寶清宣布參選桃園市長「千辛萬苦不轉彎」 民進黨: 若登記就開除黨籍

更新時間: 2022-08-28 16:10

首次發稿: 2022-08-28 12:09

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）前立委鄭寶清宣布參選桃園市長，民進黨桃園市長參選人鄭運鵬今天(8/28日) 表示，從政黨員要接受黨紀，不管是接受提名、徵召，或黨紀處理都是公平的，相信市民在投票上會有所選擇。

民進黨前立委鄭寶清昨(8/27) 晚宣布參選桃園市長。他說，目前尚未與他黨有合作空間，但只要為桃園有利，大家都要團結，因為中國的飛彈打來時不會分藍綠。

他今早在臉書po文說:

『我不在意我在黨內所處的境遇，但我不能不在意黨不再成為台灣歷史發展的動力。 台灣又面臨新的歷史關鍵時刻。 像久經戰場的老兵，我又聽到出發的號角聲。大夥不動，我只好千山獨行。除 了強烈的歷史使命感，我還有沈重的人生急迫感。』 〈1999年5月7日 前輩 許信良 脫黨參選宣言〉 報告 許信良前主席，我要參選桃園市長了！ 我終於深刻的體悟到您當初的捨與不捨， 我現在的處境，就是我擔憂的未來， 因為我們好像身處於自由的世界，實際上卻不能自由的呼吸! 這次我站出來，是希望孩子們以後可以大聲說話不要恐懼。 感謝前輩用生命寫下的價值， 讓我在這謊言滿天的時候， 有勇氣， 走出這一步。 鄭寶清

67歲的鄭寶清晚間接受「董事長開講」網路直播節目時，宣布參選桃園市長，並回應支持者問題。

鄭寶清認為，選舉最重要是選出有核心價值觀的人，就像開車要有目標才會到；一樣的道理，若要讓桃園更好，就要選出清廉、勤政、愛鄉土的好人選。

鄭寶清也端出參選牛肉。他認為，現在年輕人最大困難就是買房，以後若他當選，桃園年輕人買房的部分自備款由政府籌措負責；建商若蓋8樓，政府會特別允許蓋到10樓，增加的一樓給建商，一樓給政府當基金推動相關政策。

鄭寶清表示，希望民進黨能恢復到當初創黨精神，那就是清廉、勤政、愛鄉土的核心價值、疼愛人民與台灣。

中央社引述鄭寶清強調，他一輩子為台灣付出，但有人卻說他是共產黨。過去許多前輩為民主犧牲，現在他參選也做好準備犧牲，只有堅定腳步才能往前走、看到未來。

鄭寶清昨接受「董事長開講」網路直播節目時還說，為桃園下一代更美好的未來，成為民主之光，他將參選桃園市長，「千辛萬苦不轉彎」。

鄭寶清說，民進黨前輩黃信介曾說，人民的未來與前途不是由政黨決定，而是由人民決定，看到過去許多前輩犧牲付出，只為建立自由民主的政黨；但現在有權利的人為一黨之私，一己之利，打破過去辛苦建立的精神，日前這樣的民主原則被打破，先是叫一名失德失能的人參選，發現錯誤後又叫一名挺抄襲的人來選，「走了一個抄襲的人、又來一個挺抄襲的人」。

鄭寶清說，他參選主要理由就是希望把民主火種留下，讓民進黨去認真改革。此外，他在桃園出生、從政，這一生都在桃園，現在保證身後他也要葬在桃園。

他表示，其他參選人為選舉遷來桃園選，也有人連桃園的路都不熟，這些人說要疼惜這塊土地，那都是騙人的，要如何為人民創造幸福。

鄭寶清說，辛苦的人需要政府照顧，人民有難時，政府要出來協助改善，社會進步不是讓有錢人過好日子，而是要讓弱勢有好日子。以前的政府是向人民收錢或是債留子孫，但現在的政府需要不斷思考與不停的創新，「創新是窮人家的核子彈，創新是讓人過好日子的秘方」。

「我準備好了，要向前走，要為人民犧牲奉獻」鄭寶清說，誠信才是最核心的價值，但選舉未到，他很多好友現在都說綠營要開始「查水表」，破壞他人格，因此他要拜託大家給他一個機會，給他力量往前走，讓桃園變民主聖地，讓桃園在台灣發光發亮，讓公平、正義與法治在桃園留下來。

民進黨中評會回應

鄭寶清昨晚宣布參選桃園市長，民進黨中評會主委賴瑞隆今天說，黨還在做最後努力溝通，希望不要造成親痛仇快，但鄭寶清若最後仍登記參選，依黨紀就是開除黨籍，最慢在9月中旬就會處分。

中央社引述賴瑞隆今天受訪指出，依照公職候選人提名條例規定，違紀參選直轄市長，將由中央評議委員會於候選登記截止後，10日內從嚴議處。

賴瑞隆說，根據中選會公布時程，8月29日至9月2日受理候選人申請登記，依此推估，如果鄭寶清最後仍登記參選，中評會9月中旬之前一定處理。

賴瑞隆表示，黨還在做最後努力溝通，希望鄭寶清不要去登記，造成親痛仇快，但如果最後還是有違紀行為，依過去慣例，脫黨參選就是開除黨籍。

鄭運鵬與鄭文燦回應

另一方面, 鄭運鵬與桃園市長鄭文燦今天(8/28) 上午出席111年桃園市中壢區桌球聯誼賽，鄭運鵬在會後接受媒體聯訪，對於記者詢問鄭寶清宣布參選。鄭運鵬表示，桃園隊的成績是在鄭文燦兩任八年下的市政進步上獲得認同，他參選市長是為延續鄭文燦的施政成果，也是市民的需要，對市民的照顧、市政的發展才是選舉重點。

記者又問是否擔心發生四腳督的情況。鄭運鵬說，選舉的選票決定在市民的認知上，不是由候選人或政黨決定，這才叫選賢與能。民進黨在鄭文燦兩任的好成績下，爭取市民對市政建設繼續由民進黨執政、由清廉有效率、正直有發展的方向來爭取認同。

鄭運鵬指出，從政黨員對於黨紀都要接受，不管是接受提名、徵召，或接受黨紀處理都是公平的。相信市民在投票上會有所選擇，他不會去判斷或分析什麼樣的票源或組織會受到什麼樣的影響，這不是市長選舉的本質。

鄭運鵬表示，過程中有很多前輩，對桃園市的選舉有很多不同的考量，這也表示這時候民進黨在桃園是更需要團結，每個考量都不同，但最後的結果是為桃園選一個好市長，當然，更大的是對市政滿意度跟市政成長的因素，大家是相信鄭文燦的好成績、相信民進黨有能力在後面兩任繼續讓桃園更好，相信這才是選舉的本質。

鄭文燦說，民進黨經過了民調做基礎完成徵召提名，過程有一定的嚴謹度跟客觀性，鄭運鵬也是經由這個機制產生。他相信鄭運鵬對桃園的了解，以及市政如何協調、爭取、再發展、再進化，已有了完整規劃，「他可以接下我這一棒沒有問題，相信市民會認同由鄭運鵬來做未來八年的新桃園市長，賡續我八年執政的紀錄。」

記者詢問鄭文燦，在鄭寶清宣布參選後是否會再見面或會談。鄭文燦指出，該做的努力一項都沒少過，要選擇不同的方向也只能夠給尊重與祝福，不過他相信團結是為了台灣、團結是為了民主、團結也是為了桃園，這一點信念他是非常堅強的。

對於民進黨桃園市黨部表示，鄭寶清若登記就開除。中央社28日稍早引述鄭文燦說，黨紀由中央黨部決定。民進黨是個有理念、有制度的政黨。任何的選擇，如果要走不同的路、追求不同的方向都尊重，不過黨紀的問題是由中央黨部來統籌處理。

鄭文燦表示，選舉是辦喜事，接受公平的競爭。這段時間鄭運鵬也展現相當大的韌性，因為三打一已經一段時間了，做一個愛台灣、挺民主，且對桃園發展有信心的桃園隊來說，團隊有充分的信心，舞台上要發光發熱、為民服務、保持謙卑的心，在舞台下要盡心盡力把每一項工作完成，這都是從政者不能夠改變的初衷。

鄭文燦說，這段時間的紛紛擾擾總會過去，相信桃園市民會做出最好的選擇，「鄭運鵬絕對可以成為鄭文燦的2.0版，會是一個進化版」，他在公職的任內所展現的協調力、正直、勇敢以及果決，更重要的是有一份照顧市民的心，「我覺得他會是個好市長」。