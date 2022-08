更新【姍姍來遲】黃珊珊8/28在內湖召開記者會•正式宣布參選台北市長: 我已準備了24年!

更新時間: 2022-08-28 17:43

(台灣英文新聞/政治組 綜合報導)北市副市長黃珊珊的辭呈今天(8/28) 將生效, 她今天上午 9:30於內湖區禮客5F國際廳舉行記者會, 正式宣布參選。

台北市長柯文哲首先上台致詞。他指出, 3年來台北市政府每天的晨會, 黃珊珊從來沒有遲到過。甚至有一段時間, 她晚上在仁愛醫院打點滴, 白天依舊照常出席晨會! 柯文哲說, 黃珊珊在擔任議員期間, 就非常認真敬業。柯文哲認為, 政治的核心是執行力, 他所建立的正直誠信與認真工作的政治文化, 接下來就要靠黃珊珊來延續!

柯文哲說,黃珊珊當過6屆台北市議員沒有負評,且問政認真、扎實不搞花樣,3年前邀請她加入市政團隊,從防疫到公安制度建立,她已不需要向大家證明、現在就絕對有能力當一個好的市長,相信黃珊珊可以延續正直誠信、認真工作的文化,將北市建立成一個和諧共榮社會,不會有藍綠惡鬥泥淖、綁樁政策和複雜政商關係,「改變成真、繼續發生」。

黃珊珊致詞

白色是競選主視覺

隨後穿著一身白衣、白長褲的黃珊珊也上台表示,有句成語叫「姍姍來遲」,自己只是最晚宣布,但相信是所有參選人當中最早準備和最充分的人,「因為我已經準備24年」,對這個城市的熟悉和熱愛,讓她可以立刻上手、無縫接軌,台北必須持續前進,她準備好了。

黃珊珊回想說到2015年1月6日晚間6時許那刻,自己在家裡倒下,恢復意識時已在醫院加護病房,當時腦海裡想著「如果還有明天,你想怎樣裝扮你的臉....」這首歌,因人生已相當精彩而無恐懼,但仍有些遺憾,牽掛老母、幼兒和許多助理們,以及許多想做的事。

這場讓她差點醒不來的病,讓黃珊珊在痊癒後列出兩個表檢視人生,一個是想做的事「To do list」,另一個是再也不想做的事「Not to do list」,她說,很開心已將後表所列事項全部刪光,而前表項目則愈來愈多,自己把每一天都當成最後一天,目標是「認真活、拚命做」。

黃珊珊指出,2019年10月柯文哲邀她到北市府工作,受其誠意打動而決定一起「嗡嗡嗡」,並感謝柯文哲的無私信任,放手讓她發揮所長,這兩年多副市長任期是她人生中最累、最辛苦、壓力最大,卻也是最光榮、最驕傲的時刻,感謝柯文哲的獨特眼光和信任,讓她相信世界上沒有什麼不可能的事。

「從那天起,『參選台北市長』的選項就列入我的To do list,當成置頂選項」,黃珊珊說,勤政、廉能是台北新價值,也是她的信仰,打造乾淨透明、公平正義的台北,是她一生的志業,所以站出來參選台北市長。

黃珊珊指出,要擺脫藍綠惡鬥,只有台北做得到,8年前台北市民做到了,但現在藍綠兩黨依舊相互杯葛、互貼標籤,推倒藍綠高牆最佳方法就是「讓黃珊珊當選」。她也相信自己當選後將可無縫接軌, 對台北市政立刻上手。

黃珊珊強調, 台北的進步與發展, 是由一流的市民與最優秀的公務員共同促成, 因此她喊出: #偉大市民 #齊步共贏 的口號, 8年前市民擺脫藍綠, 讓柯文哲當選台北市長, ,造就了台北市的進步價值。黃珊珊說, 她期待在2022年繼續延續這股力量,邀請所有市民朋友跟她站在一起、並肩作戰,讓市政回歸市政,不讓藍綠支配擺布,推進台北市政發展!

典禮最後, 黃珊珊也在現場騎著柯文哲市長送的腳踏車繞場一圈, 象徵她當選後, 未來市政將無縫接軌!

黃珊珊是在1998年獲新黨提名,以港湖選區第一高票進入台北市議會。2001年喪失新黨黨籍,隔年獲宋楚瑜之邀加入親民黨。議員生涯直至2019年經台北市長柯文哲延攬後轉任臺北市政府副市長至2022年。政壇經歷合計24年。

黃珊珊今天(8/28) 宣布以無黨籍身分參選台北市長,台北市三腳督選情底定。外界關注競選團隊成員和總幹事人選,她說會廣邀各界人士,幕僚則說預計9月中前對外公布。

黃珊珊今天在內湖區舉行參選台北市長記者會,並公布競選主軸為「Taipei K33P Going!」,希望擺脫藍綠惡鬥,預計9月初將提出「台北未來進行式」的政策主軸。

媒體會後聯訪詢問黃珊珊今天一身全白裝扮是否有特殊含意?她僅說,這次競選主視覺就是白色。

面對媒體追問有許多北市里長不畏被國民黨開除黨籍壓力到場力挺,但卻未見親民黨主席宋楚瑜現身?黃珊珊認為,朋友是永遠的、選舉只是一時的,並說宋楚瑜另有要事。

談到競選團隊成員部分,黃珊珊表示,台北市本來就是個多彩的地方,會廣邀各界人士,希望大家一起來幫忙。今天記者會上先行宣布黃珊珊競選團隊發言人為李昀臻,副發言人為張煥霖及周家宏。

先前曾有媒體報導黃珊珊的競選總幹事可能屬意民眾黨立委蔡壁如或義美總經理高志明等人。黃珊珊日前回應說,會做好該做的事,時間到了就會和大家報告。並說自己從政20多年,朋友一大堆,沒有什麼特別拜訪、不拜訪情事,不要故意去點名人家,這種事情都是空穴來風。

對此,中央社引述幕僚接受電訪時表示,相關競選團隊成員目前仍在討論中,預計9月中以前會對外公布。

媒體最後問到民進黨台北市議員簡舒培指台北市產發局幫黃珊珊拍10部影片花費新台幣287萬元,儼然是畢業特輯。黃珊珊表示,這是市政本來的計劃事項,議員可以監督,但要說清楚。

【台北阿信】北市副市長黃珊珊將辭職 8/28「本命區」內湖召開記者會•正式宣布參選市長

台北市副市長黃珊珊(中)27日在永康公園出席「特搜!永康東西軍」商圈活動,永康國際商圈協進會理事長李慶隆(左)贈送立牌,立牌上有黃珊珊的照片及寫著「台北阿信」,讚譽黃珊珊是「最認真的女人」。中央社

(台灣英文新聞/政治組 綜合報導)台北市副市長黃珊珊辭職參選,明天(28日) 舉辦記者會宣布加入台北市長選戰,幕僚指出,記者會選在內湖區,強調從本命區再出發,將公布競選主軸等,大巨蛋附近競選總部9月中旬啟用。

台北市長選舉,國民黨、民進黨已確定參戰人選,但黃珊珊先前遲未鬆口,日前才提及完成市府工作後,辭副市長。黃珊珊昨(26日) 出席北市府社會局歡送會表示,辭呈28日生效,並在臉書粉絲專頁宣布辭職。台北市長選戰三腳督底定。

黃珊珊今天仍以北市副市長身分出席各項活動,行程從早到晚,而28日上午將在內湖區禮客5F 國際廳舉辦參選台北市長記者會,幕僚透露,黃珊珊當初從政是從內湖發跡,卸下副市長職務後,回歸本命區,決定在內湖宣布並舉辦投入參選台北市長記者會。

幕僚27日表示,28日將公布發言人團隊及選舉主軸等內容,至於選舉主軸規劃為「Taipei KEEP Going」,其中「KEEP」變化成「K33P」,代表台北市長柯文哲暱稱「KP」與黃珊珊「33」融合,象徵傳承市政,後續隨政策白皮書公布,滾動式釋出更多口號及主軸。

幕僚說,競選總部選定在光復南路、忠孝東路4段,靠近大巨蛋附近的一棟大樓,預定9月中旬啟用,屆時規劃公布競選團隊人選,此外,黃珊珊將以無黨籍參選台北市長。

至於後續選戰打法,幕僚分析,黃珊珊擔任北市副市長2年多,期間勤走第一線,了解基層需求,目前陸戰部分紮實,後續評估加入空戰,像透過網路宣傳等,盼讓更多市民認識卸下副市長身分的黃珊珊,且黃珊珊是柯文哲指定人選,研判會與民眾黨相互合作。

針對28日舉辦參選記者會是否找親民黨主席宋楚瑜等人到場,中央社引述黃珊珊今天稍早說,會爭取所有人支持,家人不會出席參選記者會。

黃珊珊下午前往2022台北城市博覽會,並為親民黨前副主席張昭雄導覽展出內容。黃珊珊會後受訪,媒體詢問,關於28日舉辦參選市長記者會出席人選,黃珊珊作以上回應。

台北市政府策畫2022台北城市博覽會從今天起在花博公園爭艷館揭幕,展期16天,共分6大展區,但城博會被議員認為是市長柯文哲畢業展,且展出內容空洞、動線亂。

黃珊珊被問及城博會的相關回應時說,城博會原本規劃動線就是要讓參加民眾可自由選擇進出,若民眾發現其中一個展區參觀人數較多,可隨時改到下個展區,並非動線混亂。

黃珊珊表示,北市府舉辦城博會是好事,若議員有任何意見,展覽都可進行改善,城博會目的就是要讓市民了解北市府更多政策,所以採最精實方式辦理。

媒體詢問,黃珊珊出席城博會卻要為里長聯誼會導覽,被認為濫用行政資源到最後一天。黃珊珊說,這是她最後一天在北市府的工作,且城博會已經規劃半年多,不要什麼事都認為是政治操作或跟私利有關,這對北市府公務員也不公平。

黃珊珊表示,她過去沒想過自己可擔任副市長,也感謝柯文哲知遇之恩,擔任副市長期間,每天面對處理許多市政政策,台北政策當然跟她有關,所以沒什麼好切割,相信市民也會感受到北市這8年的改變。