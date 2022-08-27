鄭寶清27日晚間出席活動 現場宣布確定參選桃園市長

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）民進黨前立委鄭寶清今（27日）晚間在「董事長開講」網路直播節目活動上，直接宣布確定參加桃園市長選舉。

綜合媒體報導，鄭寶清今（27）日晚間8點親自出席由吳子嘉、朱學恒、黃暐瀚、李偉華所主持的「董事長開講」粉絲見面會，地點辦在桃園海豐海鮮餐廳，直播現場湧入上千人，他也在上台發言時宣布「我決定從參選桃園市長，千辛萬苦不轉彎。」

鄭寶清說，「我在這（桃園）出生，在這邊長大，在這邊參加政治，我一輩子都在這，我也跟大家保證以後我的骨頭也埋在桃園。很多人為了選舉，遷戶口來桃園，選上了也不在他的選區，有的人對桃園的路都不認識，對這塊土地都不認識，要怎麼對人民說要創造幸福，都是用騙的啦」。

鄭寶清也表示，「我們有民主、自由、法治、人權，我們知道在這過程當中，我們桃園打破了民主的原則，叫一個失德失能的人來參選，走了一個抄襲的，來了一個挺抄襲的，我參選的理由是留下民主的火種」。

鄭寶清過去曾爭取過民進黨這次地方選舉的黨內初選，然而這次提名的鄭運鵬是不走地方與基層的，他質疑「這怎麼選得上？」因此他毅然決定脫黨參選。

除鄭寶清，桃園市長選將還包括中國國民黨籍張善政、民進黨籍鄭運鵬及台灣民眾黨籍賴香伶。