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S2O控訴申請文件遭藏喊「被陰了！」 文化部3度反擊：不實言論 憑空捏造

文化部強調，此說法完全不是事實，純屬憑空捏造。文化部於昨（26）日聲明皆已完整揭露與主辦單位溝通過程，文化部絕不容許主辦單位以不實言論，持續汙衊承辦公務人員。

By 娛樂組, 台灣英文新聞
2022/08/27 20:38
S2O潑水音樂祭主辦單位稱被文化部陰了。文化部27日表示，這非事實且是憑空捏造。（圖取自facebook.com/S2OTaiwan）

S2O潑水音樂祭主辦單位稱被文化部陰了。文化部27日表示，這非事實且是憑空捏造。（圖取自facebook.com/S2OTaiwan）

（台灣英文新聞 / 娛樂組 綜合報導）來自泰國的潑水音樂節S2O交由台灣斯邦奈公司負責辦理，卻因防疫專案申請趕不上藝人表演日期，導致國外大咖DJ全部無法來台，主辦人開直播說很早就提出申請，但申請資料被藏起來，是「被文化部陰了！」文化部今（27日）再度提出反擊。

2022「S2O Taiwan潑水音樂祭」活動主辦單位不遵守規則，更宣稱「被文化部陰了」並揚言要對文化部提告，根據文化部最新新聞稿，文化部一向站在「支持藝文團隊」立場，積極協助團隊視需要進行防疫專案申請，S2O主辦人的說法完全不是事實，純屬憑空捏造。

文化部說，文化部深刻理解2年多的疫情，對藝文產業造成的嚴峻影響。因此，文化部除積極向中央流行疫情指揮中心爭取「藝文人士疫情期間來臺專案」外，對於所申請專案，亦都竭力協助主辦單位或團隊完備申請要件，函轉指揮中心同意。

從2021年4月邊境管制至今（2021年4月以前禁止外國人入境），文化部協助專案申請案件共142件，有137件獲指揮中心核准通過，其中包含19件「泡泡專案」，專案申請通過比例高達96%。亦即只要主辦單位遵守相關防疫規定或申請規則，獲核准機率相當高，「根本毋需透過民意代表關說或陳情」。

此外，文化部更針對斯邦奈公司負責人直播上說的「6月就試圖申請防疫泡泡專案，但被告知7月就會變成0+7方案，又找了許多立委陳情都沒結果。」甚至質疑文化部「藏文件」做出回應。

文化部強調，此說法完全不是事實，純屬憑空捏造。文化部於昨（26）日聲明皆已完整揭露與主辦單位溝通過程，文化部絕不容許主辦單位以不實言論，持續汙衊承辦公務人員。

至於消費者權益問題，文化部說，目前以協助及保護消費者為優先，文化部將積極配合消保主管機關，釐清相關歷程，協助有退票需求的消費者完成作業。
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