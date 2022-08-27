夏立言27日返台 機場遭嗆「跪中跪共跪習帝 卸世卸眾夏立言」

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）國民黨副主席夏立言不顧台海緊張局勢，堅持訪問中國，今（27日）返台時台灣基進在桃園機場外召開記者會，手持「跪中跪共跪習帝，卸世卸眾夏立言」布條向其嗆聲，抗議要夏立言出訪團原機遣返。

美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）2日晚間抵台，使中共氣得跳腳，立刻宣布在台海周遭軍事演習，此時也是台灣向全世界表達親美抗中立場，然而國民黨副主席夏立言卻不顧國內反中聲量，執意在10日率團訪中，引發黨內外譁然。

綜合媒體報導，夏立言於今日訪中回台，過去幾天接連與中國海協會會長張志軍、中國國台辦副主任陳元豐見面，引發關注。台灣基進下午在桃園國際機場外召開「跪中跪共跪習帝，卸世卸眾夏立言」記者會進行抗議，不過台灣基進秘書長王興煥指出，因夏立言利用特權走商務通道，對他們避不見面。

王興煥表示，現在正值現在是台美關係達到今年高峰，台灣向全世界表達親美抗中立場的時候，夏立言卻執意訪中，顯示中國國民黨執意要在台灣的危機時刻到敵國輸誠，企圖對全世界表達台灣仍然有親中、認同中國的民意，是罪大惡極、不可饒恕的行為。

王興煥說，裴洛西來台表達對民主自由的支持，夏立言卻去中國訪問，對全世界上演了未戰先降的樣板。

王興煥指出，中國國家主席習近平將於中共20大尋求第3任期，未來5年台海充滿危機，夏立言卻在此時訪中表達擁護與順從，痛批「國民黨是中國養的狗」。

王興煥強調，中國召見夏立言是為了要分化台灣，怒嗆「國民黨是在迎合敵國，國民黨是台灣的悲哀。」

王興煥呼籲台灣人不恐懼也不屈服，面對未來5年的台海危機，要居安思危，從不縱容台奸開始。