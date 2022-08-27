「全球最酷街道」台灣這一條路上榜！英週刊：街區小巷台北沒人比得上

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）英國文化通訊周刊《Time Out》針對「全球最酷街道」做出評比，其中亞洲排名最高且首次上榜者，竟是台北捷運東門站附近的永康街！評價顯示「永康已經摒棄了連鎖店的平淡」、「個性化氛圍」等，更稱「台北沒有其他地方比得上永康街了！」

根據《Time Out》「全球最酷街道」排名中，位在台北大安區的永康街竟然名列第4，前3名則是加拿大蒙特婁的惠靈頓街（Rue Wellington）、澳洲墨爾本的格特魯德街（Gertrude Street）和蘇格蘭格拉斯哥的大西部路（Great Western Road）。

針對台北永康街的形容，調查指出「這條位於溫文爾雅的東門街區的小巷，台北沒有其他地方比得上永康街了！」到處都是一流的餐廳、傳統油炸小吃、令人沉淪的甜點店、高檔精品店和歷史悠久的茶室；拋開美食聲譽不談，永康已經摒棄了連鎖店的平淡，當地木匠、傳統藥房和珠寶作坊採用具有工匠精神的個性化氛圍。

至於第一名的惠靈頓街，調查則說這條街上擁有該市最好的餐廳、酒吧、三明治店，甚至城市沙灘。這條街有1.3公里長，是一條充滿活力並在夏季旅遊旺季時僅供步行的街道，第二名的格特魯德街雖然離近市中心，但綠樹成蔭、緩慢而寧靜，擁有特別步調。

第三名的大西部路則是坐擁多家古董店、精釀啤酒廠和時髦咖啡店，各個價位的美食也都能在這品嘗到，從4英鎊（約新台幣140元）到米其林餐廳都有。

根據報導，《Time Out》先是對2萬人進行訪問，並請專家、撰稿人根據該街道的美食、娛樂、文化和社區作為評選標準，選出認為最酷的街道。這次這份調查也新增台北、孟買、雅典等幾個城市，而台北首次入榜就登亞洲第一。