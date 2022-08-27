美國送台灣疫苗是應台積電所求? 外交部：惡意扭曲事實

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）有關網路消息引用去（110）年6月29日《路透社》（Reuters）報導指稱，美國商務部長Gina Raimondo向媒體證實台積電曾向美方尋求疫苗，並藉此扭曲解讀美國捐贈給我國的250萬劑莫德納疫苗，是台積電要求美國給的，而非我國政府努力爭取而來等謬論。外交部對這種惡意扭曲事實、否定政府努力，並藉以打擊外交人員士氣的網路流言予以嚴正譴責。

有網路消息宣稱，美國送的250萬劑莫德納疫苗，為台積電要求美國給的，並非蔡英文和民進黨駐美代表蕭美琴努力爭取來的，並斥責執政當局欺騙台灣人。外交部今（27）日澄清，該篇網路消息刻意扭曲《路透社》報導原意，是百分之百惡意且惡質的假消息。

外交部說明，美國商務部長Gina Raimondo從來沒有發言表示，美國捐贈的250萬劑莫德納疫苗與台積電有任何關係；而台積電所購買的疫苗則是一直鎖定BNT，因此兩者也風馬牛不相及。更何況白宮發言人莎琪（Jen Psaki）也在去年6月29日的記者會中，公開否認有關「以晶片換疫苗」的說法。

外交部強調，台美自前（2020）年武漢肺炎（COVID-19）疫情爆發以來即密切攜手抗疫，同年3月即共同發布「台美防疫夥伴關係聯合聲明」。我國政府則自疫情初始即陸續捐贈美國各界數百萬片口罩及多項醫療物資，獲得包括美國白宮國安會在內的各方公開感謝。去年因中國惡意干預我國疫苗採購程序，政府積極透過各種管道爭取採購或援贈疫苗。在爭取美國協助方面，雙方經多次在台北及華府的密集協商，白宮於6月3日宣布將提供7百萬劑疫苗給包含台灣在內的亞太地區國家，於6月6日由美國聯邦參議員達克沃斯（Tammy Duckworth, D-IL）、蘇利文（Daniel Scott Sullivan, R-AK）及昆斯（Chris Coons, D-DE）專程來台灣宣布捐贈我國75萬劑莫德納疫苗；美國捐贈的莫德納疫苗接續在6月20日運抵台灣，劑量更大幅提昇為250萬劑，充分顯示美國對台灣的支持，與在逆境中更顯堅定的友誼。

外交部重申，在兩年多的疫情中，中國不斷的惡劣干擾與阻撓，是我國在這場為保護民眾生命安全而拼命設法取得疫苗的戰役裡，所遭遇最嚴重的阻礙與挑戰。而經過我國政府全體及外交團隊透過各種管道不眠不休的努力，終於促成美國、日本、立陶宛、斯洛伐克、捷克、波蘭等國陸續捐贈台灣疫苗；也在政府及包括台積電在內的民間機構積極採購之下，台灣的疫苗數量終於逐漸滿足所需。在這個過程中，所有人的努力都不應抹滅。而面對這堅苦的奮鬥過程，有心人士卻惡意扭曲一篇去年的報導，用以再度抹黑疫苗捐贈，故意斷章取義、誤導視聽、攻擊政府公信力及國際友人的支持情誼，其用心至屬惡毒。

外交部予以嚴正譴責，並再次提醒民眾，在境外敵對勢力不斷進行網路攻擊、對民主台灣發動認知作戰之際，切勿聽信或傳播不實的假訊息，以免成為境外敵對勢力對台灣進行認知戰的工具及散播媒介。