原油抵債？ 中國國防工業進口委內瑞拉石油獲大開綠燈「特權」

（台灣英文新聞／李昱德 綜合外電報導）作為全球最大的經濟體之一，中國的原油用量驚人，這幾年因為伊朗、委內瑞拉與俄國接連遭到美國為首的西方國家制裁，中國為此獲益良多，甚至有機會讓重要的國防產業直接搬走委內瑞拉上百萬桶的原油來「抵債」。

事實上，由於委內瑞拉與美國的關係長期惡劣，2019年因為總統馬杜羅（Nicolás Maduro Moros）涉嫌選舉舞弊而爆發與議長瓜伊多（Juan Guaidó）的政爭後，馬杜羅獲得了中國、俄國的支持，美國與西方盟邦則站在瓜伊多那方，並對委國進行的經濟制裁與石油禁運。

根據〈路透社〉報導，儘管中國國營的中國石油天然氣集團（CNPC）表面上配合，宣布暫停從委國進口石油，實際上委內瑞拉的石油仍藉由包裝成馬來西亞出產的方式，持續出口至中國。

而自2020年11月起，與人民解放軍關係密切、專門從事航天設備、飛彈工業研製的中國航天科工集團（CASIC），就開始用CNPC旗下中國石油天然氣股份有限公司的油輪，持續進口委內瑞拉的石油，並將其存放在同樣屬於CNPC的石油儲存槽中，截至今年9月，總進口量將達到2500萬桶。

由於長期以來，中國海關都使用一套僵化而官僚的配額系統對有資格進口石油的廠商進行控管，這批價值高達15億美元的委內瑞拉原油在過關時僅被紀錄為「原油」，且沒有標註產地等重要資訊，〈路透社〉的消息來源指出，這是因為有「綠色通道」讓這批原油能一路大開綠燈而不會受到阻攔。

消息來源進一步表示，這批原油是基於政府的特別安排，用於抵銷委內瑞拉自2007年查維茲（Hugo Chavez）當政時代開始，北京向其借出、高達500億美元的貸款，就連新冠肺炎疫情爆發後中國對委國援助的疫苗，費用也是從這批原油的價值中抵銷。

對此，雙方有關當局都拒絕發表更詳細的評論，僅透露促成合作的主因是「人道理由」，委國以原油與中國交換人道物資，兩國的合作符合委國的需求，同時也點名美國，表示中國反對美國對委國進行的經濟制裁與武裝禁運。