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美國議員持續訪台 中國國台辦：這是拉攏外部反華勢力挑釁

中國國台辦發言人馬曉光要美國立即停止與台開展任何形式的官方往來，美國共和黨參議員布蕾波恩（Marsha Blackburn）則在推特大嗆「我永遠不會向共產黨磕頭」。

By 政治組, 台灣英文新聞
2022/08/27 17:11
中國國台辦發言人馬曉光。（圖/中央社）

中國國台辦發言人馬曉光。（圖/中央社）

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）美國共和黨籍田納西州聯邦參議員布蕾波恩（Marsha Blackburn）25日深夜乘專機抵達台灣訪問，對於美國政治人物訪台，中國國台辦發言人馬曉光27日說，民進黨企圖拉攏外部反華勢力謀「獨」挑釁，注定失敗。

隨著美國國會議員持續訪台，中國外交部記者會上馬曉光回應，美國國會一些議員是打著所謂「非官方」名義「竄訪中國台灣地區」，嚴重違反「一個中國原則」和中美三個聯合公報規定，中國非常反對。

馬曉光說，世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府。中方堅決反對「台獨」分裂和外部干涉的決心堅定不移。

他說，我們敦促美方有關政客恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，立即停止與台開展任何形式的官方往來，立即停止向「台獨」分裂勢力發出任何錯誤信號。中方將繼續採取有力措施，堅決維護國家主權和領土完整。

他也警告民進黨當局，若企圖拉攏外部反華勢力謀「獨」挑釁，注定失敗。

至於布蕾波恩抵台後，更不斷在個人推特向中國嗆聲，像是「台灣是獨立於中國的，不信你問台灣人」，也重申對台灣自由及未來成就的支持。她也表示自己將繼續在多個角度支持台灣，今日清晨更是聲明「我永遠不會向共產黨磕頭」。
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布蕾波恩
美國國會
中國
國台辦

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