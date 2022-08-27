美國議員持續訪台 中國國台辦：這是拉攏外部反華勢力挑釁

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）美國共和黨籍田納西州聯邦參議員布蕾波恩（Marsha Blackburn）25日深夜乘專機抵達台灣訪問，對於美國政治人物訪台，中國國台辦發言人馬曉光27日說，民進黨企圖拉攏外部反華勢力謀「獨」挑釁，注定失敗。

隨著美國國會議員持續訪台，中國外交部記者會上馬曉光回應，美國國會一些議員是打著所謂「非官方」名義「竄訪中國台灣地區」，嚴重違反「一個中國原則」和中美三個聯合公報規定，中國非常反對。

馬曉光說，世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府。中方堅決反對「台獨」分裂和外部干涉的決心堅定不移。

他說，我們敦促美方有關政客恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，立即停止與台開展任何形式的官方往來，立即停止向「台獨」分裂勢力發出任何錯誤信號。中方將繼續採取有力措施，堅決維護國家主權和領土完整。

他也警告民進黨當局，若企圖拉攏外部反華勢力謀「獨」挑釁，注定失敗。

至於布蕾波恩抵台後，更不斷在個人推特向中國嗆聲，像是「台灣是獨立於中國的，不信你問台灣人」，也重申對台灣自由及未來成就的支持。她也表示自己將繼續在多個角度支持台灣，今日清晨更是聲明「我永遠不會向共產黨磕頭」。