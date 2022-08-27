與新冠共存路漫漫！譚德賽：今年百萬人死於新冠 不能算共存

（台灣英文新聞 / 醫藥組 綜合報導）世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom）直言「我們不能說生活已與新冠病毒共存，因為我們已經進入疫情兩年半，並擁有預防疾病必要工具時，今年染疫死亡人數仍達百萬人。」

外媒報導，譚德塞在日內瓦的例行簡報會上表示，今年因新冠肺炎死亡人數在現階段而言還是太高，還不能稱得上是與病毒共存，在這場簡報會上，他也指出對全球疫情發展的觀察，並敦促所有政府採取行動，為所有衛生工作者、老年人和其他風險最高的人接種疫苗。

疫苗接種率低於10%國家正在進步

首先，譚德賽說，他很高興看到一些疫苗接種率最低的國家現在都在進步，尤其是在非洲。今年一月，世衛和合作夥伴啟動了疫苗交付夥伴關係，主要關注覆蓋率小於、等於10%的34個國家。除了6個之外，其他剩餘國家都在非洲大陸。

譚德賽說，時至今日，只剩下10個國家的覆蓋率仍然低於10%，這當中大多數國家都面臨人道主義緊急情況。

全球總體疫苗接種率仍滯後

譚德賽說，即使他非常樂見那些覆蓋率低於10%，並被列為優先對象的國家取得極大進展，但他強調，世界上三分之一的人口仍未接種疫苗，因此必須做更多工作。這包括低收入國家三分之二的衛生工作者和四分之三的老年人。

「所有收入水平的國家都必須採取更多措施，為風險最高的人接種疫苗，確保取得拯救生命的治療方法，並繼續進行檢測，以量身訂做的政策來阻止病毒傳播並挽救生命。這是最好的方式去推動可持續性的復甦。」

猴痘(monkeypox)疫情逆轉中

譚德賽說，和一開始不一樣，疫情初期大部分病例發生在歐洲，美洲比例較小，但現在情況已經逆轉。目前，不到 40%的病例發生在歐洲，60%發生在美洲。

譚德賽也說，儘管上週猴痘的全球病例數下降了20%以上，但美洲地區的病毒傳播仍在繼續。譚德塞指出，現在有跡象表明歐洲的疫情正在放緩，因為當地有效的公共衛生措施、民眾行為改變，以及疫苗接種，都在幫助預防傳播。

至於拉丁美洲，則因對病毒意識不足，或公共衛生措施不夠，再加上無法獲得疫苗，拉丁美洲持續傳出疫情。不過現在已簽署疫苗協議來減緩病毒爆發。

此外，針對百萬死亡人數，WHO專家范科霍芙（Maria Van Kerkhove）今（27日）也說，「這些數字相當龐大，而且還被低估了」，因為家用快篩的結果並未反映在監測數據上。「我們確實看見這種病毒在全球各地密集傳播。遺憾的是，病毒不會消失。」