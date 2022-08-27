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8/27台灣本土新增2,5621例、40死　2歲童確診3天家中昏迷亡

今日新增280例境外移入。

By 醫藥組, 台灣英文新聞－編輯
2022/08/27 16:01
中央流行疫情指揮中心今（27）日公布，國內新增COVID-19本土病例25,621例。(圖 指揮中心提供)

中央流行疫情指揮中心今（27）日公布，國內新增COVID-19本土病例25,621例。(圖 指揮中心提供)

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今（27）日公布，國內新增心冠本土病例25,621例，其中中重症179例，40人死亡。最年輕死亡個案為2歲男童，確診3日後家中猝逝。目前國內12歲以下兒童重症累計190例，29人死亡。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥宣布，今天新增本土病例，較昨日少788例、減少3%，較上週六增加約3700例、增16.9%；境外移入新增280例。確診個案中新增中重症179例（中症138例、重症41例）。

指揮中心指出，今日新增40例本土病例死亡個案，為22例男性、18例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，皆屬重度感染、38例具慢性病史、24例未接種3劑COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月15日至8月24日，死亡日期介於6月11日至8月24日。

莊人祥表示，本日新增死亡個案最年輕為一名2歲男童，本身有神經系統疾病等慢性病史，8月4日曾接種1劑疫苗，8月17日使用家用抗原快篩陽性，8月20日被家人發現昏迷，緊急通報救護車送醫，到院前已無呼吸心跳，急救無效死亡，死因為呼吸衰竭、COVID-19病毒感染。

莊人祥也說明，另新增2例兒童重症，皆為孩童多發性系統發炎症候群（MIS-C），均無慢性病史，也皆未打過疫苗。其中10個月大男嬰，曾在7月13日確診，8月22日起出現發燒、紅眼、軀幹皮疹等症狀，8月23日至急診疑似MIS-C住院，檢查發現冠狀動脈擴大情形，目前狀況平穩，仍於一般病房治療中。

另為一名11歲女童，曾於6月7日確診，8月19起持續發燒5天，且喉嚨痛、腹脹、腹瀉3天，8月23日起臉部、四肢軀幹出現皮疹，8月24日到急診，疑似MIS-C住院，收住兒童加護病房，目前生命徵象穩定，還在加護病房治療中。

指揮中心說明，今日新增280例境外移入個案中，為140例男性、140例女性；年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自越南(29例)，日本(10例)，美國及泰國(各4例)，菲律賓(3例)，荷蘭、新加坡、英國及馬來西亞(各2例)，印尼、德國、斯洛伐克及印度(各1例)移入，另218例感染國家調查中。入境日期介於今年7月22日至8月26日。

針對有關民眾爆料防疫津貼被追回一事。莊人祥表示，集中檢疫所如收治確診者，人員防疫津貼會加倍給付，這個案子是疾管署對中興、草屯兩集中檢疫所收治住民是否為確診者有疑義，經兩所補件說明後，已獲理解認定，故無須繳回加發的津貼。

中央社指出，國內12歲以下兒童重症累計190例，27例腦炎、22例肺炎、3例敗血症、10例哮吼、117例MIS-C、1例心肌炎、3例共病（腦腫瘤、癲癇重積）及7例到院前死亡；上述個案已有29人死亡，10例腦炎、6例肺炎、1例心肌炎、2例敗血症、2例共病、1例哮吼及7例到院前死亡。

指揮中心統計，截至目前國內累計5,194,850例確診，9,813例COVID-19死亡病例。指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。
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