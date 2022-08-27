展現母語之美！2022蔣渭水台語客語漢詩吟唱賽 決賽結果揭曉

（台灣英文新聞 / 林靜怡 台北報導）「2022蔣渭水台語•客語漢詩吟唱賽」今(27)日於立法院群賢樓九樓禮堂舉行決賽，備受各界關注的頭獎20萬獎學金，由屏東縣私立屏榮高級中學的學生 鄭蕙屏奪得，她並期望，未來台灣北中南各地的教學資源可以更加均衡，以利母語的傳承與保存。

立法院長游錫堃致詞時表示，會舉辦蔣渭水台語•客語漢詩吟唱賽，主要有四項功能，第一是強化台語傳承、第二是豐富文學修養、第三是推廣吟唱藝術、第四是強化台灣史的知識。因為，台灣詩藏有台灣史，對未來的寫作有很多幫助。另外，考量台灣為多元民族社會、各族語言均屬「台語」，因此建議主辦單位日後，在沒有更好的表現方式之前，應以「『台』台語、『台』客語、『台』泰雅族語」等。

義美文教基金會資深顧問蔡寶來表示，母語是文化的根本，但是年輕一代很少在日常生活中使用，她希望透過漢語吟詩這項活動，讓年輕一代注重母語的傳承，發揚母語之美。

照片左起：立法院長游錫堃、屏東縣私立屏榮高級中學 鄭蕙屏。(照片由Taiwan News提供)

義美文教基金會為強化母語傳承、豐富文學修養、推廣吟唱藝術，連續第二年舉辦全國高中生漢詩吟唱賽。今年除了新增客語吟唱項目，許多台灣詩人的優秀作品也列為指定及自選詩詞，對復振母語及吟唱藝術與歷史傳承，具有重大意義。

「2022蔣渭水台語•客語漢詩吟唱賽」共有20名進入決賽其中有2名啟明學生，且各自挑戰台語和客語吟唱漢詩項目；在台語吟唱漢詩的部分有16名學生，在客語吟唱則有4名學生，據今日評審給予的評語，今年的學生的母語都有一定的水準，不僅可以吟唱還可以用流利的語言發表感言，其中一位就讀國立鳳新高級中學的簡劭庭在上台領獎時分享，她這次雖然是用客語吟唱漢詩，但其實她在家都是講台語。

「2022蔣渭水台語•客語漢詩吟唱賽」吸引全國各地共133位高中職及專科學生報名參加，包括22名客語參賽者。7月23日於台灣四大名園之首「霧峰林家花園—萊園飛殤醉月亭」舉行複賽，從40名選手中優選20名進入決賽，並於今(27)日於立法院群賢樓九樓禮堂舉行，第一名可獲獎學金20萬元，第二名兩位各獲獎學金10萬元，第三名三位各獲獎學金5萬元，佳作獎各可獲獎學金一萬元。

照片左起：教育部蔡清華政務次長、桃園市立武陵高級中學 林映臻(右)。(照片由Taiwan News提供)

照片左起：文化部長李靜慧政務次長、國立彰化高級中學 張凱鈞(右)。(照片由Taiwan News提供)

照片左起：高雄市立女子高級中學 劉安潔、國立宜蘭高級中學 林東諺、義美文教基金會資深顧問蔡寶來 、國立鳳新高級中學 簡劭庭。(照片由Taiwan News提供)

影片由Taiwan News 後製

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