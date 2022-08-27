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「2022大口吃萬華•美食祭」8/27、28於龍山寺開跑　用美食重新認識一次萬華

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By 朱明珠, 台灣英文新聞－記者
2022/08/27 14:30
「2022大口吃萬華•美食祭」8/27、28於龍山寺開跑　用美食重新認識一次萬華

(來源 台灣英文新聞)

2022-08-28 10:20更新

（台灣英文新聞/朱明珠 台北採訪報導）【大口吃萬華•美食祭】於今明兩（27、28）日開跑 ，於龍山寺周邊集結30攤在地小吃、甜點、百年老店、必比登排行及在地人才知道的私藏料理，從甜鹹冰熱、傳統到新奇應有盡有，老饕們快用美食來重新認識一次萬華吧！

聽到萬華，您想到什麼？是龍山寺的香火鼎盛？剝皮寮的文化展演？濃厚香氣的青草巷？還是令人食指大動的傳統小吃？萬華承載了歷史的歲月，美食更是最具代表的在地文化。

大口品嚐萬華美食，市集限定傳統新滋味

【大口吃萬華•美食祭】集結30攤在地店家，從甜鹹冰熱、傳統到新奇應有盡有！免去在大熱天裡揮汗如雨到處跑，直接在美食市集裡一網打盡 !

「2022大口吃萬華•美食祭」8/27、28於龍山寺開跑　用美食重新認識一次萬華傳承第四代、近70年老店「一肥仔麵店」。（主辦單位提供）

此次美食祭攤商包含三大百年老店：傳承至第四代「川業肉圓」的紅糟肉圓，油炸、清蒸任君選，兩款都好吃！傳統台式小吃店「龍城號」，平價高水準的黑白切及招牌陶盅燉製的雞湯，吃完內心一陣澎湃。飽了就到艋舺第一間茶行的「福大同茶莊」來喝杯茶、清清胃。擁有六代製茶世家烘焙工藝，喝的每一口茶香都來自老經驗，順便聽聽老闆分享茶文化知識，氣質都提升了不少！

「2022大口吃萬華•美食祭」8/27、28於龍山寺開跑　用美食重新認識一次萬華

緣起於清道光二十五年（1845年）間，於艋舺舊街開立茶莊，後代子孫延續茶葉工藝至今已超過百年，傳統茶籠焙茶，每一款茶皆來自老經驗的細緻斟酌。（取自福大同茶莊臉書）

此外，近70年的「一肥仔麵店」也值得你再挪出一個胃，紅燒肉、排骨湯、豬油拌飯是招牌。而堪稱全台最道地的「艋舺200螺螄粉」「Cura pizza披薩店」、充滿創意元素的「食焱廠」火鍋也是必追名單。

想走點精緻路線？那你得嚐嚐「儛-心創鐵板燒」，享受用心創造的美食，欣賞炙熱鐵板的食材舞動，五感瞬間昇華。

飯後甜點則大力推薦以手工製作的「涼粉伯」，裹上手炒麵茶粉，嚐起來軟Q又香氣持久啊！「好樂雞蛋燒」「三六食粑」的麻糬燒則是文青最愛。喜愛傳統滋味的別錯過「陳媽媽仙草冰」、「布田花生糖」。

腳酸了就坐下來吧！「CHO CAFÉ 町 如固咖啡」，復古木頭門搭配八零年代玻璃窗花，展現獨特文青味引。擁有青草體驗療癒空間之稱的「老濟安」，喝調製茶之前請先填寫略帶調皮的診斷書，讓老闆依照您狀況來調整草藥比例，看著滿屋子藥草喝茶，都有了神農嚐百草的感覺呢！

吃飽喝足回家前再去老店新創「協興蛋行」、最佳伴手禮「太和餅舖」「二和珍傳統餅店」、少女系最愛甜點「唯星蛋糕」，把伴手禮買回家慢慢享用。

「2022大口吃萬華•美食祭」8/27、28於龍山寺開跑　用美食重新認識一次萬華

唯星蛋糕的水果磅蛋糕最受少女系歡迎。（主辦單位提供）

「2022大口吃萬華•美食祭」8/27、28於龍山寺開跑　用美食重新認識一次萬華

協興蛋業是現存台灣歷史最悠久的蛋行值得一探。（主辦單位提供）

玩什麼？實境解謎遊戲，找尋隱藏線索

大啖美食之餘也要消耗熱量！美食祭還緊扣住時下流行、專屬於萬華小吃店家的實境解謎遊戲，透過簡單入門的解謎過程，就可輕鬆進入萬華文史情境中。

每位玩家藉由故事走訪對應的萬華店家解出其中謎底，完成任務後，可獲得活動專屬優惠的FREE PASS，一整天充滿探險、動腦的樂趣！

美食大使新加坡歌手魏妙如 旅人視角探索萬華

來自新加坡的創作歌手魏妙如此次特地為活動擔任美食大使，不僅身體力行嚐遍諸多萬華美食，也盡情漫遊萬華，拍攝Vlog影片記錄過程，透過旅人視角挖掘萬華美好，把萬華特色推廣給全世界。

虛實整合不再是平行宇宙 老店也能跟上元宇宙潮流!

本次活動代言公仔由「見合創意」設計出四隻愛吃愛趴趴走的生物角色，加上以生活中常常出現的對話諧音分別命名為歐嗨鴨」、「嘿鴨」、「哎鴨」、「嘛鴨饒富趣味。

同步發行四種造型NFT，只要購買NFT，便可在精選十間店消費滿額獲得優惠好禮或折扣，到明年2月19日止。此外27、28日活動期間在市集任一攤消費並合照打卡上傳、分享FB，即可獲得驚喜贈品。

想知道更多詳細資訊請上大口吃萬華•美食祭活動網站。
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2022/01/08 13:25

更新時間 : 2022-08-29 01:16 GMT+08:00

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