粉絲看過來！國際大咖DJ不來台灣S2O揚言告文化部　北市消保官：主辦方拒絕退票違反法規！

（台灣英文新聞/娛樂組 台北綜合報導）S2O台灣潑水音樂祭多組國際大咖藝人無法來台演出，主辦單位斯邦奈（Spunite）表示會提告文化局，覺得被陰了！對此，文化部回應，讓證據說話。

最近更新：8月27日 14:30

首次發稿：8月27日 12:40

S2O 將於今（27）日下午2時登場，連續兩日的活動請來多組國際知名表演者，但是因免隔離專案沒有通過，導致多達12組藝人無法順利抵台演出，包含2NE1的CL、先前和Joplin 蔡依林合作的荷蘭大咖DJ R3hab、Lil Pump等，瑞典DJ Kaaze更傳出在飛機上被拉出來，像犯人被扣留在泰國調查室，因為文化部臨時把全部工作證註銷。

主辦單位負責人Brian昨日在臉書自清，工作免隔離專案被各政府單位踢皮球，直到現在還沒有給正面的答覆，導致某些藝人無法無法上飛機登台演出。並於昨晚的直播表示，早在6月就開始申請泡泡專案，但被告知說7月就0+7了，「你申請幹嘛？」，結果到七月底根本沒有0+7，所以只能申請旅遊泡泡，找了很多立委陳情都無效。

文化部昨日表示是主辦方太晚提交不完整的計畫，導致沒有通過初審，還秀出截圖證據，並且強調已經提醒過四次。

Brian在直播怒轟，被文化局（應為文化部）陰了會提告，因為後來文化部長不給我們過，我們申請的文件全部都被他們藏起來，根本沒有他們說的多次提醒，公司直到2天前才發現有問題，「我覺這是一個騙人的政府，我覺得太累了，台灣真的太黑暗了，並強調這是自己在台灣辦的最後一場活動。」

文化部政務次長李靜慧今日於「蔣渭水台語．客語漢詩吟唱賽」受訪時表示，文化部支持業者辦理這樣的大型國際活動，會盡其所能的協助業者來做申請，這個案子真的純粹是因為業者耽誤了整個申請時間，包括送來的資料裡頭，真的非常不完整，而且要做專案泡泡，還有一個很重要的點是，他所到的每一個地點，都應該跟當地的衛生主管單位協調，畫出所謂的專案路線。

李靜慧說明這，文化部在24日（星期三）晚上收到資料，25日去詢問包括機場、台北市政府衛生局等，都沒有人接過他們的任何查詢，或是共同協商的一個紀錄，所以這案子真的是無法協助。文化部願意跟業者站在一起，可是業者也必須要考慮我們目前顧慮國人健康，種種防疫的規定。

雖然CL不來了，主辦方仍宣布活動照常進行，不會退票但有補償方案，可以免費攜伴參加，且持有8月27及28單日門票可自由選擇一天場次入場，學生票、GA、PGA、VIP適用，「買一送一」的方案讓粉絲瞬間炸鍋，李靜慧說明，主辦單位所主張的，他可以隨意的變更表演藝人等，其實都是不合乎關於票券的法令規定，台北市政府的法務局已經在處理這個事情了。

台北市政府法務局今日表示，由斯邦奈公司主辦「S2O Taiwan潑水音樂祭」活動，惟主辦單位於演出前夕公告CL、Yellow Claw、R3hab等部分國外藝人確定無法來台，並宣稱活動照常舉行，不開放退票，恐影響消費者權益。致電業者辦公室及聯繫臉書粉絲頁，並透過業者所在地高雄市政府消保官協助，截至27日凌晨皆未獲回應，消保官今日將會同北市府文化局赴活動現場進行瞭解。

消保官說明，依據「藝文表演票券定型化契約應記載及不得記載事項」規定，業者應確保合於宣稱內容之演出，如主要表演人員或主要節目內容於預定表演前發生變動時，業者需即時以適當方式通知消費者並公告，消費者得於演出前要求全額退費，未依前項規定通知或公告者，於表演結束後，消費者仍得要求全額退費。

至於Brian揚言要提告？李靜慧說，提告需要證據，雙方就讓證據來說話。

S2O主辦單位回應消保官將親赴現場了解，目前尚未收到有關單位的公文通知，暫時無法回應，活動仍照常舉行，歡迎來現場參加活動。