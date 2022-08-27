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俄烏戰爭、疫情衝擊 歐洲逾百萬人陷「能源貧窮」

By 李昱德, 台灣英文新聞－編輯
2022/08/27 12:35
英國高壓電塔（圖／美聯社）

英國高壓電塔（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 李昱德 綜合報導）全球能源價格飆漲，對於長期仰賴俄國天然氣的歐洲來說更為難受，儘管已經竭力節省能源開支，不只不燙衣服、少用烤箱，有些人還去公司洗澡，仍只能眼睜睜看著每個月的帳單水漲船高。

在過去的12個月內，歐洲的天然氣價格已經暴漲了550%，雖然各國政府希望靠著補助紓解人民的負擔，由於價格漲幅過大，效果沒有很顯著，外界甚至擔心，能源價格上漲的趨勢會一直持續到年底。

英國天然氣與電力市場辦公室（Ofgem）指出，10月開始英國消費者如要獲得現在等量的能源，將須多負擔80%的花費，且大約需將10%的家庭所得用於能源上，每年平均的家戶支出將達到3,549英鎊，約有890萬人將陷入「能源貧困」當中。

根據英國「國家生態系統評估」（NEA），如果一戶家庭是低收入戶且須將至少10%的家庭收入用於能源上，就會被歸類於能源貧窮。這個定義雖不是全球通用，多個歐洲國家在檯面下仍以此做為標準，而不只是英國，其他歐洲國家的狀況同樣不太樂觀。

相較於1970、1980年代產油國石油禁運、伊朗革命造成石油供應不穩引發的能源危機，這次的狀況更為嚴峻。2022年上半年的能源價格高峰已經超越過往，甚至讓歐洲國家的數據看起來比開發中國家更糟。

而不只是英國，歐洲各地都處於同樣的窘境，其中又以德國與義大利的狀況最糟。

德國的每戶能源支出自去（2021）年7月就已經開始攀升，現在已達到當時的2倍，加熱用的燃油價格比起去年5月已經漲了78%；而在義大利，相較於2019年每戶能源支出約佔總支出3.5%，現在已攀升至5%，未來可能還會繼續上升。

一名英國受訪者Philip Keetley表示，生活所需的花費持續升高，但是每月能支用的金額並沒有改變，在兩相權衡之下，儘管英國現在正被破紀錄的熱浪侵襲，比起開電扇讓自己涼爽，還是能吃飽更為重要。
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