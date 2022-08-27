批蔣萬安「正藍」說太封建 黃珊珊辭市府：等我回來嗡嗡嗡

（台灣英文新聞 / 知微 綜合報導）年底選舉倒數三個月，台北市副市長黃珊珊正式投入市長選戰。她26日在臉書留下感性的告別信，向市府同仁保證，一定會打勝仗回來，至於蔣萬安打出「正藍牌」，黃奚落，這說法未免太封建。

黃珊珊提到，要請假去打另一場仗，一定會回來與大家繼續「嗡嗡嗡」。她坦言擔任副市長兩年十個月的日子，既光榮又辛苦。2019年接棒時，市長柯文哲曾傳訊，「歡迎加入全台灣最辛苦的行政團隊」，此話果然不假。

黃珊珊表示，嗡嗡嗡成了市府的工作指引，她從到職至今，每天七點半準時開會，兩年多來不曾間斷，還不包括數百次的防疫會議與業務會報。身為防疫副指揮官，她肯定同仁不辭辛勞的努力，「我們是一起同生共死的戰友，共同對抗這場病毒帶來的世紀災難，我們一起守住了台北。」

黃珊珊說道，辭去職務是為了「留下一個更好的台北給下一代」，是她從政24年的初衷與志業。她堅信會再回來，與大家一起改變台北，改變台灣。

今（27）日台北城市博覽會登場，是黃珊珊任內最後一個重要任務，她明日將召開記者會正式宣布參選。

對於三腳督態勢明朗，蔣萬安26日在廣播節目強打自己的「正藍軍」身分，稱稱「我就是正藍，中華民國的藍」。針對此說，黃珊珊今日出席「特搜！永康東西軍」商圈活動時輕巧回應，蔣大概忘了台北市民已超越藍綠八年了，不知年輕如蔣萬安，怎會有如此「封建」想法。