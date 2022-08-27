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北極為俄國飛彈攻美捷徑 北約示警俄中兩國垂涎極地之軍事野心

氣候變遷加速北極融冰，也讓各國軍力更能延伸至此區域

By 知微, 台灣英文新聞－編輯
2022/08/27 11:02
北約秘書長史托騰伯格（左）、加拿大總理杜魯道（圖／美聯社）

北約秘書長史托騰伯格（左）、加拿大總理杜魯道（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 知微 綜合報導）俄國與中國對北極虎視眈眈，北約秘書長史托騰伯格（Jens Stoltenberg）26日警告，俄中兩國已宣示要在此區域「擴大合作」，其軍事野心不容小覷。

美聯社報導，史托騰伯格是在訪問加拿大時作出上述警告。他在冷湖市軍事基地表示，俄國飛彈攻擊北美的最短距離，就是透過北極路徑。俄羅斯已設立北極司令部，重啟了蘇聯時期的北極軍事站，甚至新建了不少軍事據點，數目達數百座之多，包括小型機場與深水港。

史托騰伯格進一步說明，俄方正大肆擘建軍事基地及武器系統，並將高北緯地區作為測試先進武器的場域，包括極音速飛彈。

此外，他也提到了另一個盯著北極圈的大國－中國。中國自稱是「近北極國家」，正在打造全球最大的破冰船，同時砸下數十億美元於北極圈的能源、基礎建設與研究計畫。

史托騰伯格認為，北京與莫斯科已宣布要在北極圈加強合作，此一深化的戰略夥伴關係恐對北約構成挑戰。

他也對加拿大矢言擴大軍事支出一事表示歡迎。加國已撥出數十億美元預算，用於採購新式戰機等新軍備，並改良與美國合作、過於老舊的北美防空司令部（North American Aerospace Defense Command，NORAD）早期預警系統。
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