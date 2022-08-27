世紀末的煉獄 研究：2100年危險熱浪頻率飆3至10倍

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）熱熱熱，極端氣候已直逼世人眼前，北半球今夏正遭受無情烘烤，幾乎無處可倖免。然而，更可怕的恐怕還沒到來。最新研究顯示，到了2100年，亦即21世紀末，全球遭受危險熱浪襲擊的次數，將是今日的3至10倍。

CNN報導，由哈佛大學與華聖頓大學攜手進行、25日刊登在《通訊-地球與環境》（Communications Earth & Environment）的研究指出，此一可怕預測將發生在中緯度地區，包括美國、中國、日本及西歐。所謂「危險熱浪」的定義是攝氏39.4度以上。

中緯地區本來極少遭受熱浪衝擊，但往後恐怕年年都有。到了2050年，此一區域的危險炎熱天數將會翻倍。到了世21世紀末，芝加哥的極端熱浪事件將達16倍之多。

中緯都如此了，可以想見，熱帶地區情況將更為嚴峻，人們將終年暴露於高溫之中，51度以上的「極端危險熱浪」天數可能倍增，挑戰人類生存極限。就算致力減碳，到了22世紀之初，赤道附近的地區仍將有長達半年難以在室外工作。

此一研究是建立在全球均溫增幅控制在2度的基礎上，透過「酷熱指數」（heat index），亦即綜合溫度與濕度等條件的熱指標，所推估的結果。此一指標本用於評估在鍋爐室等高溫室內環境下，勞工可耐熱的程度，如今卻可用套用於室外與一般室溫環境，足見嚴重性。研究也將現今氣候模組、人口成長預估值、經濟成長與碳排放的關係等因素全納入考量，藉以推測預期升溫速度。

此外，根據研究，全球應還是會朝2050年暖化達2度的方向前進，2100年之前，人類僅有0.1%的機率有望將升溫控制在攝氏1.5度內。

針對此慘澹前景，各國亟需採取氣候調適方案，否則各種疾病發生率勢必隨之升高，老年人、低收入戶及室外工作者首當其衝。以今年為例，歐洲部分國家並未廣設空調，當英國氣溫飆至史上最高的40度，熱傷害及火災頻傳，連道路與機場跑道都融化，實實在在感受到「人為天災」的慘況。

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