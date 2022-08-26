S2O台灣潑水音樂祭CL不來！主辦不退票宣告「補償方案」網炸鍋

（台灣英文新聞/娛樂組 台北綜合報導） R3HAB、CL、Lil Pump都確定不會出席S2O Taiwan潑水音樂祭！主辦單位今(26)日宣布活動照常舉行，公佈補償方案後網全炸鍋。

S2O Taiwan潑水音樂祭主辦單位斯邦奈（Spunite）今日宣布，韓團2NE1 CL及知名DJ R3HAB等人取消演出，原因是遞交的工作免隔離專案被各政府單位踢皮球，然而，文化部則表示曾於8月18日後提醒過四次，主辦方卻在24日晚間以電子郵件交出有許多缺漏的防疫計畫資料，且距離活動只剩兩天要審查68位申請者，經初步審查後決定予以駁回。計畫也根本來不及送到衛福部。

斯邦奈強調，還在努力爭取直到最後一刻， 不管藝人DJ異動如何活動一定會如期舉行；目前確定無法演出藝人有Yellow Claw、CL、R3hab、KAAZE、MARC VEDO、KSHMR、VINAI、KURA、LE SHUUK、MESTO、Lil Pump。

斯邦奈於晚間公布「補償方案」，根據注意事項第15條：主辦單位保有更換場地及藝人之權利，所以無法退票。補償方案需同時入場，凡購買GA票者、雙日票者、PGA票者、VIP票者可免費帶一人進場；凡購買學生GA票者，可以免費帶一位學生進場，須出示學生證明正本。

然而有不少粉絲是為了CL及R3hab購票，現在不僅看不到偶像還無法全額退費網瞬間炸鍋，有網友認為，「就是不肯道歉，貴（公）司的危機處理真的有夠爛！」、「花了2700要看外國DJ，結果變台灣廟會」、「在抓交替？」

議員苗博雅於該貼文下方留言，路過看到覺得有點嚴重，先說明法律規定：藝文表演，如果表演內容或卡司有重大變更，跟原本宣傳不符，業者必須立刻公告，並開放「公告變動前已經購票」的消費者「無條件退票」。