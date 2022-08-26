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布蕾波恩：美台夥伴關係確實讓北京感到緊張

布蕾波恩表示，北京緊張，是因為看到的美台關係並不僅建立在「交易」上，已遠遠超越中共想對美國與台灣所施加的限制。

By 政治組, 台灣英文新聞－編輯
2022/08/26 20:58
美國共和黨籍聯邦參議員布蕾波恩（Marsha Blackburn）26日表示，中國看到美台共同的決心，將導致中國在尋求全球統治這條路上遭遇...

美國共和黨籍聯邦參議員布蕾波恩（Marsha Blackburn）26日表示，中國看到美台共同的決心，將導致中國在尋求全球統治這條路上遭遇...

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）接力訪台的共和黨籍美國聯邦參議員布蕾波恩今（27）日表示，美台夥伴關係確實讓北京感到緊張，因為這段關係並不僅建立在「交易」上，更讓北京看到了美台間的共同決心，將導致中國在尋求全球統治這條路上遭遇挫敗。

布蕾波恩（Marsha Blackburn）27日深夜搭乘專機抵台，今天晉見總統蔡英文，並於下午赴外交部外交學院發表專題演說。

中央社報導，布蕾波恩指出，台灣明年度國防預算的增長，雖然遇到一些阻礙，但這卻是維持區域安全與穩定的關鍵要素，唯有基本的防衛能力，兩岸之間才能保持健康的平衡。

布蕾波恩認為，中國持續侵擾台灣周邊區域，不但是在測試台灣應對解放軍的決心，也在測試全世界對於這樣暴力行為的容忍度，能夠阻止和扭轉全球威權主義崛起的唯一方法，就是確保威權主義的失敗。對她而言，面對中國共產黨沒有中間立場，要不是戰鬥，要不然就投降，「但我選擇為自由而戰，而且將贏得這場戰鬥」。

布蕾波恩提到，美國和台灣的夥伴關係確實讓北京感到緊張，因為北京看到的美台關係並不僅建立在「交易」上，已遠遠超越中共想對美國與台灣所施加的限制。最重要的是，他們看到了美台共同的決心，將導致中國在尋求全球統治這條路上遭遇挫敗。

布蕾波恩回顧，中國在1970年代開始加入國際組織，許多專家認為以某種方式，讓北京變成一個全球性的團隊合作者，但以後見之明看來，在每個層面都被證明是錯的，因為團結合作從來不是中國共產黨的目標，中國利用他們的經濟建立屬於自己的權力，並利用中國在這些相關組織或「一帶一路」等計畫中的影響力，欺凌和孤立他們想要控制的國家。
布蕾波恩
台美關係
台海關係

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