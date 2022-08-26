數位部預算近218億？ 工作小組：160億是前瞻預算

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）數位發展部掛牌在即，被質疑預算高逾211億是否合理，該部籌備工作小組今（26）日回應，數位部明（112）年編列預算總額新台幣57億元，占行政部門總預算約0.2%，另編列160億餘元前瞻預算，多用於執行各部會移撥到數位部之計畫。

數位發展部將於27日正式掛牌，媒體指出預算破200億，被國民黨立委賴士葆質疑預算何去何從？民眾黨立委蔡壁如則指出，該部首年預算員額近6百人，約聘雇佔半數，恐有操作空間。

數位發展部籌備工作小組晚間回應，該部明年所編列的預算總額，為數位部含資通安全署、數位產業署的公務預算約57億元，其中含各部會移撥業務與預算約32億元；數位部預算占行政部門總預算2兆7191億元約0.2%。

關於160億餘元前瞻預算，則多是由各部會移撥到數位部繼續執行的計畫，包括智慧城鄉服務、基礎建設環境、產業數位轉型、數位人才淬煉、縮短偏鄉數位落差、推廣數位公益服務等內容，並非數位部成立所新編預算。數位部預算57億元，加上編列第4期前瞻基礎建設特別預算約160億餘元，可運用經費才達到約218億元。

關於人員聘僱問題，籌備小組表示，數位部聘用人數上限300人，是基於立法院三讀通過的數位發展部組織法第7條、數位發展部資通安全署組織法第5條，以及數位發展部數位產業署組織法第5條，且編列預算及進用人員都依相關規定辦理，也受立法院審查與監督。外界將數位部200多億預算與聘用人事費用劃上等號，實屬對於預算內涵的誤解。