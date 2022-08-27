數位發展部moda今揭牌 唐鳳盼成台灣數位發展馬達

（台灣英文新聞／張雅鈞 台北報導）千呼萬喚始出來！數位發展部今（27）日上午舉行揭牌暨部長布達典禮，數位部長唐鳳表示，該部的英文簡稱 moda，因此自我期許成為台灣數位發展的「馬達」，要建構全民數位韌性，實現智慧國家的願景。總統蔡英文則指出，台灣是少數擁有數位專署的國家，會持續努力邁向智慧民主國家，強化政府公開資料的公益性，成為國際開放資料的標竿。

台灣積極走向數位國家， 傾力發展數位韌性，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌等人親臨典禮，見證數位部啟動此一重要里程碑。蘇貞昌頒授任命令並交予印信給首任數位部部長唐鳳，提及籌備期間各部會協調，如今數位部由享譽國內外的唐鳳領導、今日正式掛牌，蘇貞昌也幽默表示，已完成蔡總統交代的任務。

唐鳳於致詞中感謝蔡總統、蘇院長與政委吳政忠的指導，也感謝行政院、立法院、經濟部、交通部、國家發展委員會、國家通訊傳播委員會、人事行政總處、主計總處等單位的協助，並要特別感謝郭耀煌老師，在籌備前期為數位部擘畫藍圖並且打下厚實基礎。

唐鳳強調，數位部的核心理念是「全民數位韌性」，要運用數位工具，透過社發、產發、突發等「3發」，從社會共融、產業轉型、應變韌性這3個層面來建構全民數位韌性的基礎。此外也將成立「行政法人國家資通安全研究院」，廣納數位專才，「不限學歷，只看戰力」，邀請各路好手一同建設數位台灣。

行政院長蘇貞昌（左）頒授印信給數位發展部部長唐鳳。（圖／台灣英文新聞張雅鈞攝）

蔡英文在致詞中強調，讓台灣邁向「數位國家、智慧島嶼」，是執政團隊最重要的目標之一。未來，數位部會整合資訊、資安、電信、傳播、以及網路等五大領域的業務內容。當政府強化整體的數位基礎建設和制度願景，就能在此基礎之上，開創更多數位創新的可能性，而透過提供更豐富多元，且即時的開放資料，也能夠讓數據應用發揮更大的價值。

蔡英文也提及，未來，數位轉型將會貢獻全球過半的經濟成長。數位產業署的任務，就是協助企業加快落實數位轉型。在台灣有高達九成以上的企業，屬於中小企業，更需要透過政府整合資源，有計畫地來提供相關的協助。

蔡英文指出，近期的國際情勢發展顯示出，複雜多變的資安威脅，已經無所不在。為了因應境外勢力，持續進行的複合式資訊作戰，我們要打造更高層級的國家資安聯防體系。資通安全署將肩負統合管理，執行資安防護和演練作業，以及培訓資安人力等重任。今年底將成立國家資通安全研究院，以提升國家整體資安防護體系，她重申，「面對挑戰，資安即國安」。

蔡英文說，台灣是少數擁有數位專署的國家，會持續努力邁向智慧民主國家，強化政府公開資料的公益性，成為國際開放資料的標竿。也希望促成更多的跨國協力，共同透過數位治理來優化民主治理。

總統蔡英文表示，台灣是少數擁有數位專署的國家，會持續努力邁向智慧民主國家。（圖／台灣英文新聞張雅鈞攝）

數位部揭牌暨部長布達典禮今天上午在延平南路辦公大樓前舉行，揭牌儀式後，唐鳳擔任導覽，陪同蔡英文與蘇貞昌一行參觀數位發展部辦公室，唐鳳並展示使用手機行動憑證簽核的數位部第一份電子公文，展現數位部率先引進數位技術進行示範的角色定位。

數位發展部今（27）日上午舉行揭牌暨部長布達典禮，總統蔡英文（右5）、行政院長蘇貞昌（右4）、數位部部長唐鳳（左5）等合照比讚。（圖／台灣英文新聞張雅鈞攝）

行政院秘書長李孟諺、行政院政務委員兼發言人羅秉成、行政院政務委員兼國家科學及技術委員會主任委員吳政忠、行政院政務委員鄧振中、經濟部長王美花、國家通訊傳播委員會主任委員陳耀祥、行政院人事總處人事長蘇俊榮、財團法人資訊工業策進會董事長李世光、財團法人電信技術中心董事長吳宗成與執行長林輝堂、財團法人台灣網路資訊中心董事長李育杰等人也出席揭牌儀式。

各國駐台使節以及多名曾登上唐部長TaiwanPlus節目的國際友人，也特別錄製影片，祝賀數位發展部成立，包括美國在台協會台北辦事處處長孫曉雅、巴拉圭大使費卡洛，以及立陶宛經濟暨創新部 部長Aušrinė Armonaitė、Youtube創辦人陳士駿、日本網路之父村井純等人，影片陸續於數位部官網公開 (https://moda.gov.tw/) 。