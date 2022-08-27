「數位發展部數位產業署」今揭牌 唐鳳、呂正華：推動各行各業數位轉型

（台灣英文新聞／張雅鈞 台北報導）好事成雙！今（27）日上午數位部甫揭牌，「數位發展部數位產業署」下午接力舉行揭牌儀式，數位發展部部長唐鳳期許產業署成為推動數位產業的「教練」，全面協助各行各業數位轉型；產業署署長呂正華則提出以「韌性、整合、安全、賦權」為主軸，走向實現智慧國家的道路。

今日上午，設於延平南路辦公大樓數位發展部（moda）已先行揭牌，唐鳳自行政院長蘇貞昌手中接過該部部長的任命令及印信。下午設址在台北市重慶南路的數位發展部數位產業署，也舉行揭牌儀式。

產業署以促進數位經濟相關產業發展與數位科技應用事項之政策規劃及執行為主要業務，設置政策規劃、通訊傳播、平台經濟、新興跨域、數位服務共5個業務組，行政院已於8月8日核定處務規程與編制表，設立初期預算員額為150人。

唐鳳於致詞中表示，「數位」不只「一位」，各行各業都需要進行轉型，數位部尤其產業署就是轉型的「教練」，在轉型過程中不會特別側重哪個產業，任何產業有意願，不論大小，都能「透過韌性來整合，透過安全來賦能」。唐鳳也強調，這樣普惠的理念，就是要讓各行各業知道，「只要想轉型，產業署就在這裡」。

數位部局長唐鳳強調，產業轉型普惠各行各業。（圖／台灣英文新聞張雅鈞攝）

前經濟部工業局局長呂正華，現出任產業署首屆署長則指出，數位部要因應「社發、產發、突發」，以「三發」打造全民數位韌性，其中產業署主管的「產業發展」在他看來是最為重要的一環，署內各組要基於執掌，想盡各種辦法把台灣的數位產業發展做得很有競爭力，才能支持「社發」所需的基礎，也才能有足夠的實力因應「突發」的資安事件。

呂正華也引述唐鳳所言，強調產業署的業務重中之重就是推動「數位轉型」，因為「數位強、台灣產業才能更強」，也才能讓台灣在數位發展上持續具有國際競爭優勢。

呂正華特別以「R、I、S、E」做為未來業務推動的重點，R代表韌性（Resilience）、I代表整合（Integration）、S代表安全（Security）、E代表賦權（Empowerment）。他以台灣防疫為例，從口罩國家隊到口罩地圖的數位應用，如何讓數位在供應鏈韌性中持續扮演關鍵角色，將是未來首要之務；其二，將過去分散於各部會的數位產業相關資源整合，例如在「雲市集」平台將統合協助產業數位轉型，使得政府在數位產業的資源投入與產出效益極大化。

此外，化網路資安問題為資安產業發展的契機，在資安即國安的重要課題中，將安全能力轉化成產業發展的動力，也會是產業署推動產業的重要事項；在數位產業發展上，產業署各組組長的賦權與增能當然是必要的方式；在數位轉型方面，有專家說「與其加班做EXCEL，不如下班看數位儀表板」，就是數位導入後可以達到如虎添翼、萬物增幅的功能，這也是另一種數位增幅與賦權。

呂正華也以金曲獎「最佳作詞人獎」得主謝銘祐創作的《路》歌詞「有路，咱沿路唱歌；無路，咱蹽溪過嶺」做為自勉與期許，盼未來積極扮演數位經濟發展馬達（mòda），推動各行各業數位轉型，為台灣創造數位競爭優勢。

數位部指出，因新光中繼辦公室刻正進行施工申請與隔間施作，預計至10 月底完工前，暫先租用台北市重慶南路二段51號3樓辦公室提供掛牌後之產業服務。

數位部產業局局長呂正華（圖／台灣英文新聞張雅鈞攝）