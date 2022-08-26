Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 社會

郭台銘捐千萬撫慰殉職警家屬 列3大荒謬點轟徐國勇、蔡清祥

郭台銘指出此案3大荒謬處，認為警員的用槍時機要放寬、外役監的管理要緊縮、死刑該執行就要執行。

  167
By 社會組, 台灣英文新聞
2022/08/26 19:13
鴻海集團創辦人郭台銘。（圖/中央社）

鴻海集團創辦人郭台銘。（圖/中央社）

（台灣英文新聞 / 社會組 綜合報導）台南兩名員警凃明誠、曹瑞傑遭逃脫受刑人砍死事件震驚全台，鴻海集團創辦人郭台銘今（26）發文怒譙内政部長與法務部長徐國勇、蔡清祥，列出此案3點荒謬處，並宣布分別捐贈500萬給雙方家屬。

根據郭台銘臉書貼文，他表示自己的父親是刑警，因此他了解警眷的心情。郭台銘除宣佈透過台南市警察局的善心專戶募款，分別捐贈伍百萬元給雙方家屬，希望此舉能拋磚引玉，也舉出本案幾點離譜處，質疑有關單位及徐國勇、蔡清祥未盡責任。

首先，郭台銘指出「警員的用槍時機要放寬。」他強調警察是社會安定的力量，但現在的員警卻被法規綁死到連槍都不敢開，因為輕則有寫不完的報告，重則面對無盡的訴訟，第一線的警察被迫用肉身擋壞人，這是基層員警的悲哀。

再來，郭台銘說「外役監的管理要緊縮。」犯法的人本該受到處罰，外役監本意是做為犯罪者從監獄過度到社會的中繼站，但不代表外役監的管理可以鬆散，可以逃獄而不通報，甚至矯正署與外役監還可以用「逾假未歸」來搪塞社會。

最後，「死刑該執行就要執行。」郭台銘表示，現在台灣的監獄裡正關著38名死刑犯，但因為法務部在2020年7月修正執行死刑規定，增訂應審核有無聲請大法官解釋程序在進行中等事項才能執行死刑，所以這38位死刑犯全部都透過聲請釋憲來技術性拖延執行時間。

郭台銘於文末怒譙徐國勇、蔡清祥，說「你們從2018年7月16日就任部長至今四年多，發生這些事情，你們當然難辭其咎，家屬的傷害你們有用心去體會嗎？類似不幸的事件一再重演，基層員警的犧牲，何時才能停止？你們這些高官真的已經到了麻木不仁的程度！」質疑「你們還有顏面待在位子上嗎？」
郭台銘
警眷
鴻海
受刑人
外役監
徐國勇
蔡清祥

相關新聞

花蓮外役監2犯人逃脫 刑事局公佈照片全力通緝
花蓮外役監2犯人逃脫 刑事局公佈照片全力通緝
2022/08/27 09:29
為李清福強修《外役監條例》 藍：將法治破壞殆盡
為李清福強修《外役監條例》 藍：將法治破壞殆盡
2022/08/25 14:28
【更新】台灣明德外役監逃犯殘忍殺害2員警　台南地方法院8/24下午裁定羈押兇嫌林信吾
【更新】台灣明德外役監逃犯殘忍殺害2員警　台南地方法院8/24下午裁定羈押兇嫌林信吾
2022/08/24 16:06
【安南殺警案】殉職警身中17及38刀 嫌故曝蹤跡反被甕中捉鱉
【安南殺警案】殉職警身中17及38刀 嫌故曝蹤跡反被甕中捉鱉
2022/08/23 19:26
【安南殺警案】台灣外役監10年逃49人 總統：速修警械使用條例、檢討外役監標準
【安南殺警案】台灣外役監10年逃49人 總統：速修警械使用條例、檢討外役監標準
2022/08/23 17:02

更新時間 : 2022-08-29 01:14 GMT+08:00

最受歡迎

僅賣21天！台灣麥當勞首見「植物肉漢堡」 民眾：吃起來就像大麥克
僅賣21天！台灣麥當勞首見「植物肉漢堡」 民眾：吃起來就像大麥克
S2O台灣潑水音樂祭CL不來！主辦不退票宣告「補償方案」網炸鍋
S2O台灣潑水音樂祭CL不來！主辦不退票宣告「補償方案」網炸鍋
新北市開放第4劑疫苗預約囉！50歲以上可直接聯絡合約院所
新北市開放第4劑疫苗預約囉！50歲以上可直接聯絡合約院所
CL確定不來台灣！主辦喊冤免隔離專案被踢皮球　文化部貼一大證據打臉
CL確定不來台灣！主辦喊冤免隔離專案被踢皮球　文化部貼一大證據打臉
「數位發展部數位產業署」今揭牌 唐鳳、呂正華：推動各行各業數位轉型
「數位發展部數位產業署」今揭牌 唐鳳、呂正華：推動各行各業數位轉型
台北城市博覽會來囉！6大展區免費參觀預估單日人潮破萬　沉浸體驗大數據打造智慧城市
台北城市博覽會來囉！6大展區免費參觀預估單日人潮破萬　沉浸體驗大數據打造智慧城市
台北市長最新民調：「三腳督」支持度相差不到4%　陳時中好感度最差
台北市長最新民調：「三腳督」支持度相差不到4%　陳時中好感度最差
粉絲看過來！國際大咖DJ不來台灣S2O揚言告文化部　北市消保官：主辦方拒絕退票違反法規！
粉絲看過來！國際大咖DJ不來台灣S2O揚言告文化部　北市消保官：主辦方拒絕退票違反法規！
震撼！金馬影帝劉青雲、林峯《神探大戰》台北首映好評不斷　香港多起真實兇殺案搬上大螢幕
震撼！金馬影帝劉青雲、林峯《神探大戰》台北首映好評不斷　香港多起真實兇殺案搬上大螢幕
自然感染=無敵星星？幼兒該選BNT或莫德納疫苗？來看台大名醫黃立民怎麼說...
自然感染=無敵星星？幼兒該選BNT或莫德納疫苗？來看台大名醫黃立民怎麼說...