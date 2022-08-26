郭台銘捐千萬撫慰殉職警家屬 列3大荒謬點轟徐國勇、蔡清祥

（台灣英文新聞 / 社會組 綜合報導）台南兩名員警凃明誠、曹瑞傑遭逃脫受刑人砍死事件震驚全台，鴻海集團創辦人郭台銘今（26）發文怒譙内政部長與法務部長徐國勇、蔡清祥，列出此案3點荒謬處，並宣布分別捐贈500萬給雙方家屬。

根據郭台銘臉書貼文，他表示自己的父親是刑警，因此他了解警眷的心情。郭台銘除宣佈透過台南市警察局的善心專戶募款，分別捐贈伍百萬元給雙方家屬，希望此舉能拋磚引玉，也舉出本案幾點離譜處，質疑有關單位及徐國勇、蔡清祥未盡責任。

首先，郭台銘指出「警員的用槍時機要放寬。」他強調警察是社會安定的力量，但現在的員警卻被法規綁死到連槍都不敢開，因為輕則有寫不完的報告，重則面對無盡的訴訟，第一線的警察被迫用肉身擋壞人，這是基層員警的悲哀。

再來，郭台銘說「外役監的管理要緊縮。」犯法的人本該受到處罰，外役監本意是做為犯罪者從監獄過度到社會的中繼站，但不代表外役監的管理可以鬆散，可以逃獄而不通報，甚至矯正署與外役監還可以用「逾假未歸」來搪塞社會。

最後，「死刑該執行就要執行。」郭台銘表示，現在台灣的監獄裡正關著38名死刑犯，但因為法務部在2020年7月修正執行死刑規定，增訂應審核有無聲請大法官解釋程序在進行中等事項才能執行死刑，所以這38位死刑犯全部都透過聲請釋憲來技術性拖延執行時間。

郭台銘於文末怒譙徐國勇、蔡清祥，說「你們從2018年7月16日就任部長至今四年多，發生這些事情，你們當然難辭其咎，家屬的傷害你們有用心去體會嗎？類似不幸的事件一再重演，基層員警的犧牲，何時才能停止？你們這些高官真的已經到了麻木不仁的程度！」質疑「你們還有顏面待在位子上嗎？」