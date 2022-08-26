台北城市博覽會來囉！6大展區免費參觀預估單日人潮破萬　沉浸體驗大數據打造智慧城市

(台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導)2022台北城市博覽會將於明(27)日起花博爭艷館登場，展出為期16天，6大展區探討28個議題，透過影像圖表呈現，帶來五感體驗的美好旅程。

台北城市博覽會展場面積約1,600坪，由台北市府委託台灣設計研究院（設研院）執行，文博總顧問龔書章出任總策展人，打造環形走道可自由穿梭，6大展區為「永續發展」、「城市再生」、「打開台北」、「共融社會」、「創新創業」、「智慧城市」，從歷史人文及科技的角度認識台北，設研院院副院長林鑫保預估，每日吸引破萬人潮參觀。



「台北的未來」影片。(圖/台灣英文新聞)

展覽以沉浸式劇場，光雕投影、數位互動、城市模型、動態影片等方式，濃縮台北日常也可見到城市蛻變過程；除了主展場，場外還有藝文表演活動、農民市場、風味市集，中秋連假期間更有熊讚熱氣球登場。

展覽亮點包含沉浸劇場「台北的未來」影片結合機械手臂，引領觀眾在3分鐘內感受台北的變化；「永續發展」展區「台北與水」光雕：猶如台北水資源版「清明上河圖」，以光雕流動感展演出從翡翠水庫集水區到河口濕地的示意景象；「城市再生」展區以大型台北地景模型結合光雕投影，從點、線到面逐層演譯城市從交通、門戶計畫到TOD、EOD都市計畫的翻轉過程。



「數據共創未來台北」(圖/設研院)

特別的是，「數據共創未來台北」沉浸式互動體驗由台北大數據中心打造，透過「跨域數據整合」及「深度市政議題綜合分析」兩大面向推動數據決策，進入展場後，可掃描QR code進行問卷填答，填寫自己心中未來的台北城市樣貌，每位市民的決定將影響台北的城市政策與樣貌，最後數據經彙整後會公布資訊局宮網。

由Val & joy fiber art及fashion design studio打造的「霞海毛線廟」很吸睛，以數種不同編織技法完成的全台第一座毛線廟，呈現原始廟宇諸多細節，包含廟埕案桌上的四爪龍、鑄字紋路及香爐，城隍爺的帽子也是參考神像古法製作方式打版刺繡而成。

2022 台北城市博覽會

時間：2022年8月27日至9月11日

地點：花博公園爭艷館

全館免費參觀

官網：https://cityexpo.taipei/zh/