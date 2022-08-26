台灣證券交易所：投資想賺錢？先認識風險！

台灣證券交易所表示，為幫助年輕族群建立正確投資理財觀念及認識投資相關風險，8月25日推出證期局局長分享「投資想賺錢？先掌控風險！」影片，透過張振山局長循循善誘的投資叮嚀宣導影片，幫助年輕投資族群，掌握財富從認識風險開始。

針對近來投資人開戶年輕化，金管會主委黃天牧曾表示，台灣資本市場年輕人在股市開戶人數節節上升，全世界投資人結構也趨年輕化，但天下沒有絕對的「順風順水」，要做好承擔風險的準備。證交所為強化年輕人投資教育，積極辦理投資人教育推廣及投資風險控管宣導，近期陸續推出系列風險控管宣導影片，8月25日壓軸推出「投資想賺錢？先掌控風險！」宣導影片，特別邀請證期局張振山局長，錄製給投資人的一席話，以人物專訪的訪談方式，說明投資都有風險，事前做功課是關鍵。面對瞬息萬變的證券市場，投資人除了應了解國際金融情勢，在交易規則及投資風險更是投資人必備的功課，了解投資基本概念，及清楚自身風險屬性，以增進年輕人對投資市場的認知，培養妥適配置資產及正確投資理財觀念。

證交所透過「認識投資風險 掌握市場趨勢」宣導活動，協助年輕族群建立投資紀律及加強風險意識，除設置「投資風險網路宣導專區」，內容涵蓋金融理財知識與投資風險資訊。同時，分階段推出一系列名人訪談風險控管宣導影片，以多元拍攝手法，適時導入年輕人投資風險控管、慎防投資詐騙訊息、認識虛擬貨幣交易風險等議題，針對初入股市年輕人的需求，提供良善的投資建議及經驗分享。無論是「年輕人想投資？別忘了風險!」，還是「掌握財富，從認識風險開始！」宣導影片，推出之後都獲得廣大迴響，2支影片近9萬人次的瀏覽量，好評連連。8月25日接力強棒推出「投資想賺錢？先掌控風險！」宣導短片，必定會再掀一波搶看熱潮。

今年度陸續推出相關精彩影片，首波由證交所與知名財經名人合作和敬邀證期局局長拍攝之系列風險控管宣導影片，接續由期交所及櫃買中心接棒。最新的影片、最靚的漫畫、最夯的資訊，都在「投資理財金頭腦-帶你秒懂最夯股市期貨熱點資訊」網路宣導專區，及「瘋存股想入股 宅在家學習網」，有興趣的投資人可以透過宣導網站，對投資理財交易風險有更全面的認識與掌握。