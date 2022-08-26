新北市雲端智慧科技中心揭幕　啟動智慧教育加速器、校務評鑑數位轉型

新北市未來智慧學校引領全國，市長侯友宜今（26）日為全國第1間「雲端智慧科技中心」進行揭幕，「雲端智慧科技中心」是「未來智慧學校」的運籌中心，除了以視覺化呈現新北教育大數據外，同時宣布全國第一套「教育報告與創新支持系統」，以科技收集數據，為學校進行無痛有效的健康檢查，減輕過往校務評鑑行政負擔，學校經營報告書也能提供各校經營具體建議，進一步提升教育品質，達成智慧教育願景。
市長侯友宜表示，新北市自2019年起投入超過30億更新全市各級學校資訊設備，建置智慧教室達到3,500間，建構親師生平台、校園通APP、校務雲與智學雲，奠定「智能城市」厚實基礎，「雲端智慧科技中心」將介接各項教育資料庫，以數據運算為核心，結合各領域專家，進行分析與解釋，並做視覺化呈現，即時監控全市平板與學習平臺使用狀況、全市網路流量及學生健康體適能分析。
另外為減輕學校準備傳統校務評鑑行政負擔，教育局與國立臺灣師範大學合作，全國首創「教育報告與創新支持系統」，計畫主持人王麗雲教授表示，舊制校務評鑑每5年辦理一次，為長期追蹤及了解各校辦學情形，教育報告與支持系統以「指標精簡、行政減量、強化應用、自主改進及加值導向」為方向進行規劃，透過雲端智慧科技中心的資訊系統建置，長期追蹤及蒐集各校重要辦學資料，分析產出各校經營報告，提供學校辦學客觀資訊，使得學校更加了解經營脈絡及變化，達到「免填自評報告、免傳佐證資料、無痛有效健檢、自我品質保證」的特色，同時給予學校後續創新、專業及行政的支持，並創造學校個別特色品牌，達成數據奠基、證據本位與應用行動的核心目標。
雲端智慧科技中心將成為教育新興科技探索、研發、實驗之場域，與業界科技大廠合作，不定時推出新興科技產品，揭幕典禮當日規劃多樣體驗空間與活動，包含「1鍵Meet」、「LIVE直錄播教室」、「透明觸控螢幕與手控科技展示」等內容。同時智慧探索研究空間首度露臉，教師可在專為教學與增能量身打造的場域中，整合數位資源，建立數位教與學新模式，提升適性學習質量。
教育局長張明文表示，新北市今(2022)年全市每校均有1G以上光纖網路，中大型學校可供2,000台平板同時上網順暢，輔助推動教育部「生生用平板」計畫。雲端智慧科技中心由教網中心轉型，可說是新北「未來智慧學校」的運籌中心，成為智慧教育的加速器，落實「適性化學生學習、個殊化教師指導、豐富性學習資源、便利性運用系統、數據化分析決策」的未來教育願景。