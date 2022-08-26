新北市雲端智慧科技中心揭幕　啟動智慧教育加速器、校務評鑑數位轉型

新北市未來智慧學校引領全國，市長侯友宜今（26） 日為全國第1間「雲端智慧科技中心」進行揭幕，「 雲端智慧科技中心」是「未來智慧學校」的運籌中心， 除了以視覺化呈現新北教育大數據外，同時宣布全國第一套「 教育報告與創新支持系統」，以科技收集數據， 為學校進行無痛有效的健康檢查，減輕過往校務評鑑行政負擔， 學校經營報告書也能提供各校經營具體建議，進一步提升教育品質， 達成智慧教育願景。

市長侯友宜表示，新北市自2019年起投入超過30億更新全市各級 學校資訊設備，建置智慧教室達到3,500間，建構親師生平台、 校園通APP、校務雲與智學雲，奠定「智能城市」厚實基礎，「 雲端智慧科技中心」將介接各項教育資料庫，以數據運算為核心， 結合各領域專家，進行分析與解釋，並做視覺化呈現， 即時監控全市平板與學習平臺使用狀況、 全市網路流量及學生健康體適能分析。

另外為減輕學校準備傳統校務評鑑行政負擔， 教育局與國立臺灣師範大學合作，全國首創「 教育報告與創新支持系統」，計畫主持人王麗雲教授表示， 舊制校務評鑑每5年辦理一次，為長期追蹤及了解各校辦學情形， 教育報告與支持系統以「指標精簡、行政減量、強化應用、 自主改進及加值導向」為方向進行規劃， 透過雲端智慧科技中心的資訊系統建置， 長期追蹤及蒐集各校重要辦學資料，分析產出各校經營報告， 提供學校辦學客觀資訊，使得學校更加了解經營脈絡及變化，達到「 免填自評報告、免傳佐證資料、無痛有效健檢、自我品質保證」 的特色，同時給予學校後續創新、專業及行政的支持， 並創造學校個別特色品牌，達成數據奠基、 證據本位與應用行動的核心目標。

雲端智慧科技中心將成為教育新興科技探索、研發、實驗之場域， 與業界科技大廠合作，不定時推出新興科技產品， 揭幕典禮當日規劃多樣體驗空間與活動，包含「1鍵Meet」、「 LIVE直錄播教室」、「透明觸控螢幕與手控科技展示」等內容。 同時智慧探索研究空間首度露臉， 教師可在專為教學與增能量身打造的場域中，整合數位資源， 建立數位教與學新模式，提升適性學習質量。

教育局長張明文表示，新北市今(2022)年全市每校均有1G以上 光纖網路，中大型學校可供2,000台平板同時上網順暢， 輔助推動教育部「生生用平板」計畫。 雲端智慧科技中心由教網中心轉型，可說是新北「未來智慧學校」 的運籌中心，成為智慧教育的加速器，落實「適性化學生學習、 個殊化教師指導、豐富性學習資源、便利性運用系統、數據化分析決 策」的未來教育願景。