談桃園市長提名內幕　鄭寶清：台灣民進黨的危機是「密室協商」　喊話蔡英文「回到建黨初衷」

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）外傳民進黨前立委鄭寶清明（27）日將脫黨參選桃園市長，今（26）日接受廣播節目專訪透露8月底前會公布決定。他直言，民進黨現在危機就是「密室協商」，並向總統蔡英文喊話，「回到建黨的初衷，重現民進黨建黨精神。」

鄭寶清今（26）日上午於廣播節目《千秋萬事》接受主持人王淺秋專訪。主持人詢問鄭寶清參選的可能，鄭表示，說真的現在是天人交戰，我這幾天都沒辦法睡覺，都是睡了就醒過來，就是那種不安感。

鄭寶清踢爆，民進黨現在危機就是「密室協商」，在黨部決定參選人那天，他進去中央黨部時被告知「鄭文燦、鄭運鵬、林智堅協調好了，林智堅出來選」。

民進黨完全沒有做任何民調，如果有做民調顯示我輸了0.01％，我可以跟選民交代說我輸了，但民進黨卻什麼都沒做，這哪是公平的社會？

他強調，我們沒有民主法治該怎對抗中國的入侵，這樣等於回到過去的威權社會和密室協商。

鄭寶清提到，我如果出來參選，最重要的意義是刺激台灣民主發展，如果在這場戰爭人民能認同我，代表台灣會走向正道、不要回到威權時代，更代表你若不遵守民主法治的話，就得不到選民的支持。

鄭寶清提及，空降的參選人，把他放在桃園會找不到路，就像是你只是想來上廁所就離開，不會去思考廁所要怎麼蓋比較舒適。而我在桃園出生、長大和從政，對桃園一草一木都相當了解，清楚知道哪裡需要建設、改善，也對土地有感情，想把畢生所學的經驗奉獻給桃園，我是有這個使命感。

鄭寶清還針對近來2個傳言作出澄清：一是名嘴說賴清德挺他參選，另一個是台北市長柯文哲要幫站台。他強調，我從來沒有說過誰支持我。他解釋，我跟賴清德很熟，有互相聯絡跟關心，但是我只是在競選總部寫一個『信賴』，結果人家要求我拿下，我說信賴是因為清廉勤政愛鄉土，得到人民的信賴，所以很無奈，人家以為是賴清德挺我，其實賴清德關心桃園的未來，我們都肯定。

鄭寶清說，理念很重要，我們跟民眾黨沒有合作的空間，但他強調，我們希望只要清廉勤政、愛鄉土的人，大家都能站一起，能夠為台灣民主法治站在一起。所以不分政黨、顏色，只要心中有台灣、人民、桃園都可以合作。

鄭寶清直言，我們對台灣民主運動還是有深厚感情，叫我現在離開（民進黨），有很多不捨，現在還沒有辦法決定是否參選。鄭寶清說，個人參選事小，要怎樣讓台灣往前走才是事大。鄭更直言，最想跟蔡英文說，「回到建黨的初衷，讓民進黨建黨精神再現」。

談到林志堅論文風波，鄭寶清指出，台灣大學、中華大學已經認定林智堅有抄襲，我們應該要尊重學術機構，但蔡英文總統、鄭文燦、鄭運鵬等人仍在瞎挺，網路上也有人在謾罵他，不禁讓人聯想到中國有「小粉紅」的網軍會不論青紅皂白的罵人、出征，我們現在也有「小粉綠」、「小粉藍」，這些人被投機的政客綁架、指使，完全沒有自己的思維，這對台灣的進步有很大的傷害，盼台灣社會能回歸正常。

鄭寶清表示，想得到選民的支持就應與選民的思維一致，政黨應該要對社會有交代。他強調，如今的台灣能對抗中國，不是靠武器，而是人心，一顆堅持追求自由、民主、法治、人權的心，盼所有的政黨只要清廉勤政、愛鄉土的人，大家都能為台灣民主法治站在一起。